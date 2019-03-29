Lyft上市前夕　股神建議普通人不要想著買熱門IPO

▲今年美國股市出現大量IPO，除了Lyft外，Uber、Pinterest等預計都將於今年上市。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

在美國叫車服務公司Lyft風光IPO前夕，股神巴菲特卻說，在熱門市場上購買熱門的新股票，根本不是普通人該考慮的事。

近來，多家矽谷獨角獸公司湧向IPO市場，Lyft將於今（29）日在那斯達克交易所掛牌上市，定價區間設定在每股70至72美元，股票代碼為「LYFT」。不過就在Lyft發行前夕，巴菲特（ Warren Buffett）卻建議普通人不該在熱門市場上購入熱門的IPO股票。

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巴菲特表示，他上一次購買的IPO是在1955年首次公開募股的福特汽車公司（Ford Motor）。CNBC報導，巴菲特周四（28）出席德州Gatehouse’s Hands Up for Success午餐會時表示，「我認為在市場熱門時期購買新股，不是一般人該考慮的事情。」

巴菲特指出，在投資未經檢驗的公司時，安全總比事後後悔好。「你可以靠著到處下注來贏得勝利，不過這絕不會是你想要的終身策略。」他承認，在這件事上存在偏見使其可能錯失一些成功的機會，比如早期的亞馬遜或Uber。

去年，巴菲特表示，他曾考慮入股Lyft的競爭對手Uber，但Uber與巴菲特的波克夏海瑟威公司（Berkshire Hathaway）在股權的條款及規模上存有分歧。巴菲特曾表示自己是Uber執行長Dara Khosrowshahi的粉絲，Uber預計今年也將IPO。

在去年每股暴跌使交易市場枯竭後，今年美國股市出現大量IPO。那些先前延遲上市的公司，如今正趕著在IPO市場再次關門前趕緊上市。除了Lyft外，Uber、Pinterest、Zoom和Slack等預計都將於今年上市。

據Lyft本月稍早發布的招股說明書（S-1）文件，該公司面臨來自Uber的強大競爭，去年Lyft在美國市場的市佔為39%，較兩年前上漲了17個百分點，不過去年營收僅約Uber的五分之一。該公司2018年淨損9.11億美元，較2017年增加32%；營收22億美元，為2017年的兩倍；預約車次達81億次，較2017年增長76%。去年，Lyft總活躍乘客數為3070萬人，司機數則有190萬人。