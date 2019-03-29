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LINE原始開發者慎重熩　出任LINE共同執行長

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▲LINE原始開發者慎重熩　出任LINE共同執行長。（圖／記者姚惠茹攝）

▲LINE原始開發者慎重熩。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

LINE總部昨天（28日）召開的董事會中決議，LINE通訊軟體的原始開發者，現任LINE Corporation的CWO（Chief WOW Officer）慎重熩出任共同執行長（Co-CEO），未來LINE代表董事將由LINE執行長暨總裁出澤剛，以及LINE共同執行長暨CWO慎重熩共同擔任，並自4月1日生效。

慎重熩是LINE通訊軟體原始開發者之一，希望為用戶帶來前所未有的「WOW」體驗，包含LINE通訊軟體的革新進化，帶領的團隊將無數的應用服務拓展至全球，是LINE開拓事業版圖的幕後功臣。

請繼續往下閱讀...

LINE在新的組織佈局下，出澤剛和慎重熩將以各自專業領域及經驗分工，其中慎重熩將負責發展創新服務持續提升LINE的競爭力、企業營運等；出澤剛則將專注在企業管理、營收獲利、組織結構、人才招募等面向。

LINE從通訊開始，逐步跨足金融科技、AI、區塊鏈等不同領域，朝下一階段邁進之時，慎重熩今年2月就被指派為CWO，傳遞LINE渴望以創新服務帶給用戶「WOW」感受，以及「以服務發展為導向」滿足用戶需求的決心。

LINE表示，所謂的「WOW」精神就是要以服務為用戶創造驚喜，管理階層都相信只有保持這樣的核心價值才能驅動企業不斷成長，保有競爭力。

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關鍵字：LINE,慎重熩,共同執行長

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