理財周刊／外匯市場中該如何投資美金？

文／理周教育學苑

Ｑ：菜籃族的王媽媽最近常聽到新聞說，美金未來有可能會漲，沒有學過金融理財的她，想知道美金到底可不可以買，是不是低點了？要準備多少錢來操作？理周幫幫忙!!

Ａ：美金漲該怎麼投資？多數人都希望能夠賺到美金漲的價差，談到匯率，我們必須明白一件事，匯率是兩兩相比下的結果，舉例來說：美金兌台幣、歐元兌美金等，所以「美金漲」可以拆解成兩個面向討論，美金變強或台幣變弱。

一般而言，國家會希望匯率保持在一定範圍，避免對進出口造成衝擊，附圖是美金兌台幣近五年報價，由圖中可發現，近半年以來，匯率大致落在30.6~31.2區間範圍，放大到五年報價來看，美金兌台幣漲幅已漸趨緩，在台灣貨幣政策沒有太大變動下，主導權會落在美國。

台灣常見外匯操作方法大概有三種，第一種是最常見的，到銀行去「換匯」，例如2018/3/26美金兌台幣報價29.09，如果我們覺得未來美金會變強，把台幣換成美金，等報價來到30.87之後，再把美金換回台幣賺中間價差，適合資金大、風險承受低的投資人。

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第二種則是運用期貨操作，常見標的是「美元指數」，美元指數是衡量美元在國際外匯市場匯率變化的一項綜合指標，如果覺得未來美元會變強可以做多美元指數，覺得美元會變弱可以做空美元指數，適合資金中等、風險承受度高的投資人。

第三種叫「外匯保證金」，操作方式跟期貨差不多，一樣是操作漲跌，不過所需資金較小，最低一百美元就可以開始投資，軟體使用相對簡單，還有模擬功能，適合小資或初入外匯的新手。綜合以上，只要找到適合的投資方式，也能夠在外匯市場有獲利機會。



FED暫緩升息 台股未來怎麼走？

文．理周教育學苑

Ｑ：李先生已經交易股票十多年，但近兩年總覺得股票特別難做，尤其每次FED發布消息時，總是特別心驚膽跳，怕台股隨時崩盤，這次FED暗示今年不會升息，這個決定對台股有什麼影響？台股未來會怎麼走？有沒有什麼特別需要注意的？理周幫幫忙!!

Ａ：美國聯邦準備理事會(Fed)於三月二十一日發布利率決議結果，維持2.25~2.5%不變；五月開始放緩，預計九月底暫停；並將今年加息次數預期從二次調降為零次，維持二○二○年加息一次的預測，消息一出美指急挫四十餘點。

近一年來只要聽到美國升息，台股難逃下殺命運，這次聯準會暗示不升息也算幫美股打了一劑強心針，預計未來三個月美股將在高檔震盪整理，而台股距離起跌壓力區還有空間，未來將會以盤漲形式緩步前進。

在這樣背景下，個股將以輪動輪漲方式呈現，如何判斷該股輪動了沒？最簡單方式是「強於大盤」，也就是個股漲幅比加權指數漲幅多，簡單來說，就是當大盤下跌時，個股跌得比較少或是漲；大盤上漲時，個股漲更多。圖中可以清楚看到，以中間的加權指數日線圖為基準，範例一在大盤跌的時候相對抗跌，大盤漲的時候與大盤同步漲；範例二在大盤漲的時候不漲，大盤跌的時候又跌得比較多。因此，在挑選標的上，應該要買進像範例一的股票，才有機會在台股盤漲情況下找到相對飆股。

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