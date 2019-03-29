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理財周刊／普惠金融

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▲圖片來源「理財周刊」提供▼

文／洪寶山

當我們享受著越來越進步的金融服務時，不管是四處林立的銀行、提款機，還是方便的網路銀行，買股票用手機就可以下單，對我們來說都習以為常。但可知全球有二十億人沒有銀行帳戶，根據世界銀行的調查，這些人不能享有ATM提款，不能使用網路銀行轉帳或是線上購物等金融服務。

Fintech興起後，因應區塊鏈的去中心化，讓生活在不易取得信用或金融服務的族群有了新的希望。例如來自馬來西亞的新創MyCash，就針對沒有信用卡及網路銀行的移工推出應用程式，將跨國轉帳、繳費、儲值電信預付卡、買車票或機票、線上購物等服務整合在一起，讓兩千七百萬名來自東南亞和中東地區的移工能使用線上金融服務。

這就叫做普惠金融，也稱包容性金融，其核心是有效、全方位地為社會所有階層和群體提供金融服務，尤其是被傳統金融忽視的農村地區、城鄉貧困、微小企業等弱勢族群，提供和其他客戶平等享受金融服務的權利。

請繼續往下閱讀...

微型保單也是普惠金融的一環，是為使弱勢民眾得以低保費獲得基本保險保障，一方面避免因被保險人發生保險事故而使家中經濟陷入困境，另一方面也鼓勵保險業者善盡社會責任。

我數十年來主張的就是「理財、理善、理健康」，與已成為世界潮流的普惠金融有異曲同工之妙，從普惠金融政策推動的相關內容來看，目標就是普羅大眾的理財、理善、理健康。理財不只是有錢人要理財，沒有錢的人更要理財；理財也不是只有成人要學，年輕人、小孩都要學。

對於中國來說，在經濟發展後民眾脫貧進入小康，理財需求隨之而來，如何把傳統為富人服務的金融業，擴大服務普羅大眾，創造更多商機，也是現在數位金融時代發展的方向。

而總統直選的中華民國台澎金馬，每次大選都會新增有資格的年輕選票，往往是決定執政權的關鍵，推廣普惠金融對於服務滑世代具有重大意義。

現在由非金融業者開始進軍銀行業務，透過監理沙盒與數位金融結合手機金流，讓行動支付成為既安全又便捷的創新金融服務。非金融業者跨足金融業，異業結合後研發出更適合時下新生代的行動數位金融服務方式，將是時勢所需。

▲圖片來源「理財周刊」提供▼

【更多精采內容，請見《理財周刊》970期，便利商店及各大書店均有販售www.moneyweekly.com.tw

 

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