長榮航空去年營收達1799億創新高　今年力拚雙位數成長

▲長榮航空今（29）日舉行法人說明會，總經理孫嘉明率領團隊報告營運概況與展望。（圖／記者林敬旻攝）

記者林淑慧／台北報導

長榮航空今（29）日舉行法人說明會，總經理孫嘉明表示，受惠於新機隊加入、擴增新航線及市場需求穩健成長，長榮航空2018年營收達1,799.07億元，不僅年成長10%，更創下史上新高紀錄；法人表示，今年國際油價預估仍處於低檔，有助長榮航今年營收維持雙位數成長。

長榮航去年引進波音787夢幻客機，3架787-9投入香港、東京、大阪航線，今年並將引進4架787-10，由於787-10載客數較多、航程較短，預計取代區域航線任務，未來787-9轉至長程航線。

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▲長榮航空去年載客人數達1254萬人，承載率達80.8%，推升營收達991億元，較前一年度成長7.2%。（圖／記者林敬旻攝）

在客運市場方面，長榮航空去年載客人數達1254萬人，承載率達80.8%，推升營收達991億元，較前一年度成長7.2%。其中，在美洲市場的承載率及單位收益，分別成長3.3個百分點及4%，優於整體越太平洋航線運能增幅。

隨著機隊汰舊換新，長榮航也擴增遠程航線，今年5月以787-9飛航維也納、7月開始飛航阿姆斯特丹；明年第一季將開航義大利米蘭，每周4班。

貨運市場方面，長榮航空今年5架777機隊交機完畢，既有747機隊將除役， 由於777貨機更省油，長榮航有信心透過靈活的機隊調度，推升貨運業務穩健成長。