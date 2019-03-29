Lyft上調IPO定價今上市　估值上看7500億

▲美國叫車服務公司Lyft將於今（29）日在那斯達克交易所掛牌上市。（圖／路透）

財經中心／綜合報導

美國叫車服務公司Lyft將於今（29）日在那斯達克交易所掛牌上市，因投資人需求熱切，該公司周三（27）決定將IPO定價區間調高為70至72美元，是自2017年Snap上市以來規模最大IPO案。

Lyft於3月1日向美國證券交易委員會提交IPO招股書，股票代碼為「LYFT」，定價區間設定在每股62至68美元。據路透引述消息人士報導，因投資人看好其與對手Uber爭搶市占率的前景，即便虧損不斷擴大，在巡迴說明會展開僅兩天便獲得投資人超額認購，將IPO定價區間調高為70至72美元。Lyft首次公開發行3250萬股，以每股72美元的價格計算，Lyft估值將上看243億美元（約新台幣7498億元）。

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據Lyft本月稍早發布的招股說明書（S-1）文件，該公司面臨來自Uber的強大競爭，去年Lyft在美國市場的市佔為39%，較兩年前上漲了17個百分點，不過去年營收僅約Uber的五分之一。該公司2018年淨損9.11億美元，較2017年增加32%；營收22億美元，為2017年的兩倍；預約車次達81億次，較2017年增長76%。去年，Lyft總活躍乘客數為3070萬人，司機數則有190萬人。

Lyft是今年IPO的幾家大型科技公司之一，Uber、Pinterest、Zoom和Slack等預計都將於今年上市。Lyft將通過許多承銷商發行A類普通股，其中以摩根大通（J.P. Morgan）、瑞士信貸（Credit Suisse）及傑富瑞集團（Jefferies）為主要承銷商。