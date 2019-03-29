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雙王帶頭衝、金融股止跌　台股多頭大漲104點站上10641點

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證券,股市,交易大廳（圖／記者張一中攝）

▲股市示意圖。（圖／記者張一中攝）

記者紀佳妘／台北報導

美股4大指數漲跌互見，台股今（29）日震盪收紅，加權股價指數以10551.99點開出，盤中多空在平盤附近拉鋸，所幸隨著台積電、大立光等權值股帶動下，加上中小型股各自表態，尾盤力守紅盤之上，終場上漲104.78點，以10641.04點作收，漲幅0.99%，成交值新台幣1209.89億元。

類股部分今天漲多跌少，其中電子股上揚1.05%，金融類股也漲1.2%。電子三雄各自表態，其中台積電（2330）股價向上攻堅，尾盤漲幅1.45%，收在245.5元，成交量逾2.8萬張；鴻海（2317）今天股價也力挺在70元關卡之上，終場上漲逾2%，收在73.5元；股王大立光（3008）則下跌0.76%，以4600元作收。

請繼續往下閱讀...

至於金融股同步走揚，國泰金（2882）尾盤上漲2.16%，終場以44.19元作收，富邦金也同步上漲2%，收在46元，至於開發金（2883）、玉山金（2884）、新光金（2888）等也有1%至5%不等的漲幅。

分析師表示，上週市場關注美債殖利率倒掛問題，加上美國聯準會鴿派立場，市場出現降息言論，引發國際股市近期回檔，不過台指選擇權支撐在10400點水位，以及摩台結算呈現多方上漲態勢，儘管台股今天早盤一度有下殺情況，隨後在亞股帶動下收紅，不過後續量能必須放大至1300至1400億元，才有機會向上攻高。

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關鍵字：美股,台股,貿易戰,電子股,金融股,盤後,萬點

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