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製造業景氣燈號連4藍　2大利多加持今年經濟拚「逐季轉好」

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▲▼ 紐約證券交易所,紐約證交所,美國股市。（圖／路透社）

▲全球經濟逐漸放緩，台灣製造業景氣燈號連續4個月亮出代表景氣衰退的藍燈。（示意圖／路透社）

記者紀佳妘／台北報導

台灣經濟研究院今（29）日公布2月製造業景氣燈號，全球景氣逐步放緩，整體需求轉弱，製造業景氣燈號連續第4個月閃出景氣衰退的藍燈。不過，台經院認為，美中貿易戰緊張情緒緩和、台商回流熱絡等利多消息刺激，今年台灣經濟可望逐季轉好。

台經院分析今年2月製造業景氣燈號部分，從國外經濟情勢來看，主要國家同步下修今年經濟成長率，顯示全球經濟同步放緩趨勢已愈加明顯；至於國內方面，受到整體需求轉弱，加上春節連假影響廠商提前至1月出貨，使得2月相關製造業數據表現皆較去年同期相比衰退。

請繼續往下閱讀...

不過，台經院助理研究員方俊德表示，受惠金融市場與國際油價皆延續年初以來的反彈走勢，加上美中貿易緊張情勢略為和緩，使得製造業廠商對於未來半年景氣看法轉為樂觀，拉抬經營環境面指標表現，整體製造業景氣信號值較上月微幅增加0.26分，燈號續為代表景氣衰退的藍燈。

▲▼108年2月製造業景氣燈號圖。（圖／台經院提供）

▲108年2月製造業景氣燈號圖。（圖／台經院提供）

進一步觀察2月細部產業表現，電子零組件方面，晶圓代工受半導體供應鏈調整庫存、智慧型手機銷售疲弱以及虛擬貨幣採礦熱潮消退的影響，導致終端需求不振，產能利用率下滑，使得廠商營收、出口、外銷訂單與生產指數皆為負成長表現。整體來看，製造業景氣燈號雖已連續4個月呈現衰退的藍燈表現，然而就景氣信號分數來看，分數已出現緩步走升趨勢，不過上升幅度尚不明顯。

展望未來，方俊德指出，觀察近期半導體設備進口維持雙位數成長，顯示廠商對半導體設備投資需求仍在，加上台商回流情況熱絡，有助於帶動國內投資，經濟成長動能由外需轉向內需，配合基期因素，今年台灣經濟可望逐季轉好，但成長表現不如去年。

此外，方俊德說，全球經濟不確定因素仍在，除了美中貿易協商正在進行外，美國、歐盟及日本也將分別展開貿易談判，也為貿易情勢增添不確定性，加上大陸經濟降溫、英國脫歐問題等，同步考驗全球經濟表現，因此對於國內景氣展望應謹慎看待。

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關鍵字：台經院,製造業,半導體,景氣 燈號,美中貿易戰,藍燈,英國脫歐

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