鴻海威州廠10億啟動重要建設　5家承包商獲得興建合約

▲鴻海富士康威州廠動土。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

鴻海（2317）今天（29日）宣布美國威州面板廠最新興建進度，其中有5家威斯康辛州的承包商獲得約3400萬美元（約新台幣10.2億元）合約，主要是為了啟動重要公用設施和道路的建設。

鴻海在美國發出英文新聞稿指出，5家威斯康辛州的承包商將啟動威谷科技園區6代面板廠的興建作業，合約價值約3400萬美元（約新台幣10.2億元），主要是為興建廠區重要的設施和道路。

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同時，鴻海指出，5家承包商包括Giles EngineeringAssociates、Staff Electric Company、HoffmanConstruction Company、A.W. Oakes & Sons、Payne & Dolan。

此外，富士康在未來幾個月將採取關鍵措施，預計4月進行威州面板廠製造設施和附屬建築等的招標說明，5月將公布初期興建6代面板廠區建築物和相關附屬建物的招標結果。

根據鴻海先前指出，富士康威州6代面板廠將製造LCD面板，初期主要以教育、醫療保健、娛樂、運動、安全、智慧城市等應用的產品生產為主，今年夏天展開興建進程，預估2020年第4季進入生產。