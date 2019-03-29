要搶要快！　郭董慶賀臉書Line粉絲雙破十萬　送鴻海國旗帽　

財經中心／台北報導

鴻海董事長郭台銘又要送禮物啦！他今（29）天在臉書貼文說，感謝郭粉支持，Line@在開張短短3天內就突破十五萬粉，因此要在臉書粉絲頁送出300頂藍帽、在Line@送出300頂紅帽，只要留言寫下關鍵字「我要鴻海國旗帽」，就可以參加抽獎。要留意的是，截止時間是今天晚間十點，要搶要快喔！



郭董臉書貼文如下：

【青年節慶賀Line@粉絲、Facebook雙十萬粉達成】

來送國旗帽啦！感謝郭粉熱情支持，Line@在開張短短3天內就突破十五萬粉；熱度破表的鴻海國旗帽，在臉書粉絲頁送出300頂藍帽、在Line@送出300頂紅帽

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紅藍2帽好難選～～都很好看

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★想要藍色鴻海國旗帽，請在本篇留言。留言含有「我要鴻海國旗帽」即符合抽獎資格

《3/29 22:00 截止～以留言符合資格者抽出》

《3/30 12:00 粉絲頁公布得獎名單》

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★想要紅色鴻海國旗帽，請加入霸氣總裁 郭董Line@帳號，並點選主選單【左下角】我要鴻海國旗帽參加抽獎即可。3/29 22:00 截止，每帳號只能抽獎ㄧ次唷！（小編說別亂按，按前深呼吸+集氣）

點選連結加好友 https://line.me/R/ti/p/@terrygou1018

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★紅藍兩色都想要，請務必同時追蹤「霸氣總裁 郭董」Facebook 及 Line@帳號