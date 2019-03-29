影／「合資先生」苗豐強展現駱駝精神　推動聯華轉型控股公司

記者林淑慧／台北報導

聯華實業創辦人苗育秀當年以駱駝的勤勞精神，創立聯華事業，現任董事長苗豐強子承父志，即使事業體跨足科技、石化等產業，擴大為聯華神通集團，但對於食品本業仍持續精進，推動聯華實業轉型為投資控股公司，不僅展現吃苦耐勞、不忘本的心，其為聯華後續開枝散葉之準備，更可謂任重而道遠。

▲聯華神通集團董事長苗豐強善用「合縱連橫」經營策略，建立起強大多元的企業版圖，也因此獲得了「合資先生」的封號。（圖／記者林淑慧攝）

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聯華創辦人苗育秀外號就叫駱駝，在他辦公室磚牆上，都刻有駱駝標記，以此勉勵子孫和員工要有吃苦的準備。其子苗豐強於1976年自美國返台後，歷任國家資訊基礎建設小組 NII 民間諮詢委員會及產業自動化及電子化民間諮詢小組 iAeb 召集人、行政院國家資訊通信發展推動小組 NICI 民間諮詢委員會召集人，為我國資通訊產業發展最佳推手。

善用「合縱連橫」經營策略的苗豐強，透過與相關產業領導者進行合資與策略聯盟，除了食品本業外，事業體逐步跨足電腦、資訊、IT通路、系統整合、軟體研發、石油化學、工業氣體等領域，每家公司都有其定位及獨特競爭力，建立起強大多元的企業版圖，也因此獲得了「合資先生」的封號。

▲聯華神通集團事業版圖橫跨電腦、資訊、IT通路、系統整合、軟體研發、石油化學、工業氣體及食品等領域。（圖／聯華神通集團提供）

苗豐強還進一步提出了 Global Logistics 全球生產運籌管理的觀念及佈局，開始在全世界各地打造生產及組裝線，推動集團內以及與供應商之間的全面E化；創新先進的營運模式，造就了今日成就斐然的科技王國。

科技日新月異，聯華實業雖為傳統產業，但苗豐強仍視之為集團之根本，隨著台灣經濟發展步調，帶領集團陸續投資發展氣體、石化、資訊電腦及3C電腦產品通路等事業，運用集團核心能力拓展企業版圖。

聯華實業在轉型為投資控股公司後，可望在平台下發揮管理效能，藉由各項資源的整合，更可達到資訊及知識分享、降低成本及提升管理效益與品質的綜效，提升聯華實業的營運競爭力及國際能見度。