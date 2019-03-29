華為2018年收入突破千億美元　投入14％研發費用維持行業領先

▲ 華為2018年總收入突破千億美元。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

華為今（3/28）公佈2018年財報，據財報顯示，華為2018年總收入7212億元人民幣（約合1070億美元），同比增長19.5%，淨利潤593億元人民幣，同比增長25.1%，這也是華為年收入首次突破1000億美元大關。

據華為財報顯示，以華為2018年具體業務而言，在消費者業務方面，實現了營收3489億元人民幣，同比增長45.1%；企業業務銷售收入744億元人民幣，同比增長了23.8%；運營商業務則實現了銷售2940億元人民幣，同比下滑1.3%。

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另外，華為雲業務已經上線超過160個雲服務和140個解決方案，與夥伴在全球23個地理區域運營40個可用區，全球發展合作夥伴超過了6000家，AI服務在10大行業超過200個項目進行探索。

綜合陸媒報導，華為輪值董事長郭平在2018年12月27日的2019年新年致辭中透露，2018年華為公司預計實現銷售收入1085億美元，同比增長21%，目前來看基本符合預期。

▲ 華為輪值董事長郭平。（圖／CFP）

郭平表示，華為通過壓強式投入引領了5G創新和規模商用，致力於做全球最好的網絡連接。同時嚴格遵從標準，將網絡安全與隱私保護置於最優先地位。

為維持行業技術領先，華為去年投入研發費用高達1015億元人民幣，佔收入的14.1%。此外，據統計，華為近十年研發費用約4800億元人民幣。

郭平說：「堡壘最容易從內部攻破，堡壘也最容易從外部加強。面向未來，華為將努力排除外部干擾，不斷趕緊內部管理，沿著既定戰略方向前進。」

此外，對於2019年的預期，華為在2019年華為年會上定下了今年的KPI：2019年華為整體營收目標為1259億美元。其中，消費者業務目標營收650億美元、運營商業務目標營收441億美元、企業業務目標營收168億美元。

▲ 華為創辦人、總裁任正非。（圖／CPF）

在CFO孟晚舟事件之後，2019年的華為備受全球關注。華為創辦人任正非曾表示，「2019年對華為而言將會是面臨挑戰和困難的一年」。

但任正非也希望向外界傳遞信心，雖然2019年的增速可能放緩、增長可能也不會超過20%，但其實華為沒有遭遇多大困難，並透露企業內部開會時，員工依舊群情激昂。

郭平也曾在新年致辭中表示：「不因一時一事的惡性事件、挫折消沉了我們領先世界的銳氣。我們會越挫越勇，相反是這些極端不公平事件，把我們逼向了世界第一。華為有三十年的積累，必將大有可為，我們每個員工也大有可為。」