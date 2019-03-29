速食餐廳7個小心機　讓消費者無意識地花更多錢

▲速食餐廳正無所不用其極地在菜單、定價、加價購等方面讓你掏出更多錢。（示意圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

速食便宜又方便，但你有沒有發現自己在速食餐廳上花的錢比預期還多？你不是一個人，研究顯示，美國人免年在速食餐廳上的花費約為1200美元，麥當勞、肯德基及漢堡王等速食餐廳正無所不用其極地在菜單、定價、加價購等方面讓你掏出更多錢。

紐約大學商業和社會教授Hans Taparia日前接受Business Insider採訪時表示，速食並不如消費者想像得那麼便宜，以下6招就是速食店讓你花更多的方法：

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1. 菜單

速食餐廳時不時會祭出各種「優惠」，超值餐、優惠券，看似簡單的菜單上隱含了許多暗示。以較精緻的餐廳與速食餐廳做比較，一般餐廳的菜單大多很簡單，但速食餐廳卻會大肆的利用顏色及照片刺激消費者，為吸引消費者，使用紅色或橘色等鮮豔的顏色，將食物照片放大標價卻很小。消費者便只會將注意力放在那些單價較高的食物上，你不會注意到那個漢堡要價6美元，你只會看著那大又多汁的肉排而食指大動。

2. 定價

速食餐廳的定價也是飽含巧思，如標價上不特別標示美元符號或不以整數定價，它們可能會將這個餐點定價9.79美元，使其即便價格接近10美元，部分消費者仍會認為其實只有9美元。雖然較便宜的餐點確實存在，但它們往往不會被刻意凸顯出來。

3. 套餐

儘管速食餐廳的菜單圖示都又大又鮮豔，但排版往往令人很難令消費者找到自己想要的東西。直到消費者靠近櫃台，才能容易地閱讀菜單，但因速食餐廳店員的問話方式及後頭還有人排隊，容易使消費者在壓力大的情況下選擇那些一眼就看見的套餐餐點，而「套餐」正是其真正的秘密所在。

套餐實際上不會比單點便宜多少，而那些看似便宜的升級餐點，也會令消費者忍不住掏更多錢，最終消費者不只買一份，而是一次買多份餐點，餐飲商也因此賺更多錢。

4. 附加飲料

回想一下自己最後一次去麥當勞僅買一個漢堡是什麼時候？與食物相比，碳酸飲料等飲品的利潤要高得多，因此無論如何，速食餐廳都會盡量說服你能買一杯可樂或雪碧。

5. 24小時全年無休

雖然24小時的速食自助站能讓消費者自由搭配餐點，但據麥當勞執行長Steve Easterbrook，消費者平均在自助站上花更多錢。

6. 免費

速食餐廳可說是吸引消費者上門的專家，它們會在招牌、海報及電視廣告上刊登最吸引人的廣告，讓你一進門就可以看到他們「買一送一」的廣告，或推出積點送餐點、打卡送餐點的活動的活動，讓消費者覺得可以「免費」獲得食品，吸引消費者更頻繁上門消費。