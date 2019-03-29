加油手腳要快！汽油下週估漲0.5元　98無鉛破31元衝4個月新高

▲開車族加油要快，下週汽油估漲0.5元，也是連續第3週上漲。（圖／記者姜國輝攝）

記者紀佳妘／台北報導

加油省荷包要快！依照浮動油價公式計算以及亞鄰最低價等因素影響，預估下週汽油將連續第3週上漲，每公升可能調漲0.5元，中油92無鉛汽油將漲到每公升27.8元，95無鉛汽油29.3元，98無鉛汽油31.3元，正式衝破31元大關，至於超級柴油價格則不調整維持26元。

依浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞鄰競爭國最低價的條件下，預估下週汽油零售價格每公升約調漲0.6元、柴油價格每公升約調降0.1元。不過，中油無鉛汽油稅前價格以亞臨最低價為依據進行調整，汽油實際估漲0.5元，柴油則不調整。

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依油價公式且納入亞鄰競爭國最低價計算，預估中油92無鉛汽油將漲到每公升27.8元，95無鉛汽油29.3元，98無鉛汽油31.3元，正式突破31元關卡，一舉創下4個月以來新高，超級柴油26元，但實際調整金額仍待中油週日中午12時公布。

市場傳出沙烏地阿拉伯將拉抬國際原油價格，以及委內瑞拉停電影響原油出口，但美國總統川普再度要求石油輸出國組織（OPEC）增加產油量，期望壓低油價，使得本週原油價格漲跌互見。

另與油價相關的指標原油價格，截至3月28日每桶來到每桶66.97美元，比上週的67.57美元下跌0.6美元，至於本週新台幣兌美元匯率與上週相比，本週來到新台幣30.844兌1美元，比上週的30.825兌1美元，台幣略微貶值0.019元。