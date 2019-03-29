郭台銘要辦農業創業擂臺　網友狂按讚　高喊選總統

財經中心／台北報導

鴻海董事長郭台銘，昨（28）晚在臉書跟LINE宣布，要舉辦鴻海農業科技創業擂台賽，第一名的團隊可以獲得獎金20萬元。網友對此紛紛給予肯定，一天不到，臉書按讚超過五千，甚至有不少網友留言建議郭董選總統，還表態願意出來當義工。

大批網友在郭董臉書留言肯定郭董對於扶助台灣農業的熱心，還有人反映這場擂臺賽，也應該給中高齡民眾機會，郭董臉書小編立刻回應，沒有年齡限制，只要內心年輕就是年輕創業家。

也有不少網友詢問郭董，會不會參選總統，成為川普第二？有網友認為，郭董應該考慮出馬選總統，且應該直播說明，他的想法與理念。不過，郭董並未回應這個話題。

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郭董的臉書跟LINE發文如下：

正向循環又一章！

鴻海農業科技創業擂台賽，即刻報名！

關心「科技農業」，給創業的年輕人有更多機會，我想在永齡農場辦一場農業創業擂台，讓年輕創業家談談他們在科技農業上的創業題目，現場臉書直播。雖然目前我行程未定，但會盡可能參與。

#台商幫台灣農民創通路

#台灣年輕人幫台灣農民科技升級

#正向循環做就對了

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鴻海農業科技創業擂台，挑戰無限可能！

參賽隊伍需準備5分鐘簡報，5分鐘應答時間，前三名將獲得獎金20、10、5萬元新台幣。

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⭐️如何報名 ⭐️

請填線上報名表 https://forms.gle/zziUyTvz31uaA4XeA

即刻起報名，至2019/4/1 晚上06:00截止

10組入圍名單將於4/2晚上06:00公告，由工作人員聯絡通知。

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⭐️擂台時間 ⭐️ 4/5 下午4點~6點

⭐️擂台地點 ⭐️ 永齡杉林有機農業園區 (高雄市杉林區山仙路288號)

⭐️簡報形式 ⭐️ 每隊5分鐘簡報，5分鐘應答

⭐️比賽獎金 ⭐️ 第一名團隊得新台幣20萬元，第二名10萬元，第三名5萬元

#鴻海科技農業 #創業擂台 #5minDemoPitch