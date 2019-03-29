檢舉公司不當行為　2舉報人獲15億巨額獎金

▲摩根大通（JPMorgan Chase，小摩）。（圖／達志影像／美聯社）

財經中心／綜合報導

據《華爾街日報》報導，摩根大通（JPMorgan Chase，小摩）先前因為不當行為遭兩名舉報人向美國證券交易委員會（SEC）舉報，因而分別獲得1300萬美元（約新台幣4.02億元）和3700萬美元（約新台幣11.43億元）的獎金，其中一位舉報人甚至還是摩根大通的高階主管。

據了解，這起事件為2015年摩根大通遭控未向財富管理客戶披露利益衝突的指控有關，當時摩根大通支付了3.07億美元進行和解。這起事件中有兩位舉報人，美國證券交易委員會（SEC）向這兩人分別支付1300萬美元（約新台幣4.02億元）和3700萬美元（約新台幣11.43億元）的獎金，其中3700萬美元的獎金是SEC有史以來第三高的個人舉報獎勵。

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但在SEC的記者會上並未公布案件細節和舉報人的相關身分，其中一位舉報人的律師Jordan Thomas指出，SEC和商品期貨交易委員會(Commodity Futures Trading Commission)在接到舉報人提供的相關資訊後，就開始針對摩根大通對客戶的不當行為進行調查。律師稱他的客戶正是獲得1300萬美元的那位舉報人，且他在摩根大通進行不當行為的期間還是該公司的高階主管，但目前是否仍在職律師並未透露。

SEC舉報辦公室負責人Jane Norberg表示，會給予這些舉報獎金，代表舉報人對SEC來說相當重要，因為有他們，SEC才能成功調查案件，並成功做出裁決。報導指出，SEC的舉報機制是由2010年所立的《Dodd-Frank》法確立的，按規定，SEC必須要協助保密舉報人身分，而舉報人所獲得的獎金為涉案公司所受裁罰的10%～30%。

摩根大通方面對此事不予回應。