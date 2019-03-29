影／聯華子公司不排除規劃上市　股價翻紅漲幅逾3%

記者林淑慧／台北報導

全台麵粉供應龍頭企業聯華實業宣布轉型為控股公司，旗下事業分割為麵食、租賃及電子事業，總經理景虎士表示，未來不排除規劃讓子公司上市；市場解讀為利多消息，激勵聯華今（29）日股價上攻，盤中最高來到每股34.5元、漲幅逾3%。

聯華實業日後將更名為「聯華實業投控」，目前為全台產量最大的麵粉廠，年銷售量超過2億公斤。它是繼南僑後，第二家轉型為控股公司的食品公司，市場解讀此舉有利營運彈性，可望加速旗下子公司上市櫃規劃。

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▲聯華實業總經理景虎士（圖中）表示，聯華實業董事會昨（28）日通過將轉型成為投資控股公司，並更名為「聯華實業投資控股股份有限公司」。（圖／記者徐文彬攝）

聯華實業表示，將分割台灣麵食事業相關業務予100%持有的聯華製粉食品公司，聯華實業將按台灣麵食事業營業價值16億元，以每股16元換取聯華製粉食品公司股權1億股；也將分割租賃事業給100%持有的聯華置產公司，營業價值30億元，聯華將按每股15元，換取聯華置業2億股股權。

在電子事業方面，轉投資之神通電腦有二席董事辭任，且聯華已取得其部分股東支持，將再增加至少一席董事，聯華實業將取得神通電腦過半數之董事席位，故聯華實業自3月起合併報表將納入神通電腦、神通資訊等二家子公司。

▲聯華實業總經理景虎士。（圖／記者徐文彬攝）

「聯華實業轉型為投資投股公司後，集團所跨足之各領域事業將採各自獨立發展政策，以使各事業體可專注深耕於其領域，與策略合作夥伴進行業務合作、合資或參股等更具靈活發展。」景虎士說。

依據財報，聯華實業去年營收達50.97億元，年增5.2%，去年前三季稅後純益19.31億元，每股稅後純益為1.84元，營運繳出不錯的成績單。