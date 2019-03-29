巴菲特看衰蘋果進軍媒體串流　卻讚：這家公司能承受一兩次錯誤

▲ 波克夏．海瑟威公司董事長華倫．巴菲特。（圖／路透社）

財經中心／綜合報導

波克夏．海瑟威（Berkshire Hathaway）公司董事長華倫．巴菲特（Warren Buffett）週四（3/28）在The Gatehouse舉行的Hands Up for Success午餐會上發表演講時，對蘋果公司最近進軍流媒體電視業務持懷疑態度，並表示蘋果是一家「可以承受兩次錯誤的公司」，認為「他們應該要做一些不起作用的事情」。

台灣時間週二（3/26）凌晨，蘋果發布了新的流媒體服務，包括一個用戶訂閱HBO或Showtime等「頻道」的平台，以及自己的Apple TV +服務，其中包含蘋果製作的內容。

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根據CNBC報導，當巴菲特被問到蘋果公司最近發表的串流媒體服務時，他對蘋果電視業務持懷疑態度，是因為觀眾花在內容上的時間受到一天中的時數限制；此外，他認為蘋果進入了一個擁擠的領域，因為已經有幾家大型科技和媒體公司在該領域投入巨資，包括來自Netflix、Hulu、亞馬遜和迪士尼的競爭。

巴菲特認為，蘋果有一些非常重要、聰明的一群人會為抓住觀眾眼球而戰，可以試圖運用很多資源，弄清楚如何再多抓住觀眾半小時的時間，並說「我不想自己玩這個遊戲。」

▲ 巴菲特認為蘋果進入的串流媒體服務已是一個擁擠的領域。（圖／路透社）

巴菲特說，「從現在起十年後，當我們看到娛樂傳遞時，它將是人們想要的東西。它將以他們想要的形式出現，這將是一個非常非常大、激烈競爭的遊戲，我可以保證的一件事是—公眾將成為贏家。」

除了串流媒體服務，蘋果還宣布與高盛和萬事達卡一起推出Apple品牌信用卡Apple Card，巴菲特說，「世界上每個人都希望控制付款。」

去年，蘋果成為第一家達到1兆美元市值的美國公司，巴菲特此前曾表示，他對蘋果股份的興趣不是因為該公司的短期財務狀況，而是因為他認為蘋果擁有強大的品牌和生態系統。

巴菲特說，「我希望看到他們成功，但這是一家可以承受一兩個錯誤的公司，」他說「你不會想在只做正確事情的公司購買股票」，並認為「蘋果應該做一些不起作用的事情。」

波克夏是蘋果最大的投資者，儘管它在去年年底減持了該公司的股份。巴菲特稱，波克夏擁有蘋果5.5％的股份。

巴菲特也在採訪中展示了自己的手機，它不是iPhone。相反，它是一個舊的翻蓋手機。