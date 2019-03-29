只有3天！一銀推快閃美元高利定存　利率3.68%

▲銀行陸續推出高利美元快閃活動，拚高利、搶限時。（圖／翻攝自網路、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

繼兆豐銀之後，又有銀行推出限時限量外幣定存優惠囉！一銀自今（29）日起3天推出120天利息3.68％限時限量美金高利定存專案，存1萬2,000美元，等於每個月替自己加薪新台幣1,000元。

第一銀行表示，凡一銀的網路銀行個人戶，於今年3月29日、4月1日及4月2日等3天每日9點至23點，網路銀行線上承作單筆美金12,000元、120天期定存，可享有年利率3.68％定存優惠利率，相當於每個月替自己加薪約新臺幣1千元，增添生活小確幸，期望吸引外幣定存族青睞。

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第一銀行指出，外幣是完善的資產配置中不可或缺的一環，此次限時推出金額門檻不高的120天期3.68％美金定存專案，成為民眾跨進外幣理財的好選擇，不僅可享有超級優惠利率賺取利息外，亦有機會賺得匯兌收益的機會，達到雙重獲利之效益。

▲一銀3天推出120天期，年利率3.68%的限量美元高利定存。（圖／記者吳靜君攝）

第一銀行提醒，快閃限時限量只有3天，本次120天美金定存專案利率3.68％，每日限時限量1萬2,000筆，每戶限承作一筆。相較於其他銀行搶高利，土銀則連續兩個月調降高利定存的最高利率，108年4月以超優惠美元定存最高年利率2.8%的高利定存，但是相對於2月的3%以及3月的2.85%，土銀表現就不那麼積極。