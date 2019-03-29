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美中新一輪談判有進展　台指期開漲逾60點蓄戰10600點關卡

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股市、投資、理財、證卷交易、股票（圖／記者黃克翔攝）

▲股市示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者紀佳妘／台北報導

美中貿易戰談判傳出有進展，投資人樂觀情緒高漲，美股3大指數開低走高，亞股漲多跌少，台指期今（29）日開高走高，電子期指、金融期指齊揚，指數一早漲逾60點，蓄勢向10600點關卡挺進，截至8點47分在10570點附近震盪。

美中展開新一輪談判，市場轉趨樂觀，美股3大指數開低後收高，其中道瓊工業指數終場上漲91.87點，漲幅0.36%，收25717.46點；標準普爾500指數也漲10.07點，漲幅0.36%，報2815.44點；那斯達克指數收高25.79點，漲幅0.34%，以7669.17點作收；費城半導體指數尾盤則跌2.68點，跌幅0.19%，收1373.8點。

請繼續往下閱讀...

台股期現貨周四震盪收黑，台股開低走低，指數一度回測10500點，不過尾盤大單敲進台積電、大立光等權值股，終場僅小跌6.44點，以10536.26點作收，成交量886.79元，三大法人合計賣超10.75億元，其中自營商賣超8.73億元，投信賣超3.68億元，外資及陸資買超1.3億元。

台指期昨天震盪收黑，一開盤隨即壓回盤下整理，陷入10500點關卡保衛戰，所幸跌幅逐漸收斂，尾盤下滑27點，收在10493點，與現貨相較，逆價差43.26點，成交量8萬3359口，而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加3623口至2萬7884口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加4510口至6萬901口。

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關鍵字：台股,美股,開盤,台指期,期貨,投資,理財,現貨

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