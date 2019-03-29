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中華汽車、嘉裕雙雙減資　謝金河：裕隆集團踏出重要一步！

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嚴凱泰（右）過世後，裕隆集團經營重擔落在其妻陳莉蓮（右）身上。（圖／記者張一中攝）

▲嚴凱泰（右）過世後，裕隆集團經營重擔落在其妻陳莉蓮（右）身上。（資料照／記者張一中攝）

財經中心／綜合報導

裕隆集團前董事長嚴凱泰去年12月過世，集團的經營重擔因而落在他的老婆陳莉蓮身上。謝金河指出，裕隆集團旗下的中華汽車及嘉裕股價昨（28）日雙雙漲停板，主因為兩間公司紛紛減資，他認為，減資是改變的開始，先給股東交代，接下來應該將會針對業務進行整頓

謝金河表示，這次中華汽車宣布減資6成，股本將由138.41億減為55.36億元，中華汽車股東現金每股退回6元，再加上每股1.7元現金股利，一股可拿回7.7元，其中6元不必繳稅，減資後，中華汽車EPS可能提升到6元以上，市場對於這個訊息採正面解讀，昨（28）日有逾25萬張買盤搶進中華汽車的股票。

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嘉裕則是分兩階段減資，就是先減去帳上累積虧損10.9億元，減資比率28.6969%，讓每股浄值回到面額以上，再進行現金減資，每股退還股東2.9877元，減資後的資本額將從37.99億減為18.99，謝金河表示，這是嘉裕從楊炳蓮時代以來，十幾年最大的改變，股價也因此漲到6.09元。

謝金河指出，過去在嚴凱泰掌舵裕隆的時代，很少出現如此大動作，減資這個保守收斂的動作是改變的開始，像是嘉裕西服過去代理Giorgio Armani品牌一直不賺錢，這次將進行兩階段減資，龐大的股本可以因此先縮減下來，給股東一個交代，接下來應該就是要進行業務整頓。

謝金河表示，接下來裕隆將面對的就是最大虧損的納智捷。企業減資代表的是退縮和保守，但他認為，對裕隆集團這樣龐大的企業來說，先收斂重組，再跨出下一步，也是一種好的開始，至少是對股東負責

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關鍵字：嚴凱泰,裕隆集團,陳莉蓮,納智捷,中華汽車,嘉裕

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