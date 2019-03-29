農民不收退錢「暖心展開」　郭台銘聽了超感動！萬人讚爆：郭董霸氣柔情

▲農民不收退錢「暖心展開」，郭台銘聽了超感動！（圖／取自郭台銘臉書）

記者許力方／台北報導

鴻海集團董事長郭台銘（郭董）日前親自到大陸深圳廠區賣芭樂，短短1小時成功完售6.5公噸的燕巢芭樂，事後將15萬元利潤回饋農民，4天後他再度於臉書報喜訊，「台灣農民我驕傲」，高興宣布「農民並沒有想要多賺錢」，反而希望將錢拿來提升設備或投資資材，當行銷經費，讓他聽了超感動。

郭董承諾高雄市長韓國瑜推銷農產，郭韓會隔天就下單6.5公噸的燕巢芭樂，分10周送往大陸富士康分公司，19日他親自到深圳賣芭樂，短短1小時將完售，事後他扣除成本，22日將15萬元盈餘回饋農民，每人平均收到上萬元的紅包。

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「台灣農民我驕傲，正向循環超越金錢的感動。」郭台銘近日再度於臉書報好消息，26日在深圳廠區有一櫃芭樂和新登場的鳳梨，預售時就被訂光，27日實現承諾要將盈餘回饋農民，農民卻不要這筆退還的款項。他說，農民也有想法，他們並沒有想要多賺錢，反而正在討論用一個公基金，提升設備或投資資材使用等。

郭台銘進一步說明，農民甚至還提出希望有富士康廠區的人，願意幫他們多開試吃、推廣，可以把這筆錢當行銷經費，「我聽了很感動，這是完全沒想到的發展！原來這就是正向循環！」大讚生意不是做一時的，台灣農民台灣農產我驕傲，先有活水就有進步，且後續還有20個廠區正在等水果來。

PO文吸引超過1.2萬讚，網友紛紛大讚郭董「郭董霸氣柔情」、「感動＆激動，農業的產值相較於電子可說是微乎其微，本不相信大企業家會把農業看在眼裡，尤其鴻海產值好幾兆計，卻把產值以百、千、萬計的農民看在眼前，還會感謝農民的辛苦，怎不叫人感動催淚？」「這才是正能量的發揮」、「台灣有郭董真好」，認為農民的腦都比台灣酸民、政客優秀。

雲林農民林佳新也在《關鍵時刻》上力挺郭董，讚賞集團扮演樞紐角色，「農民不是真的要錢，拿那個錢只能一天、兩天」，永續經營才是農民應該走的路。這些年，農產的確被荒廢，執政黨和地方應該帶動鴻海這種良心企業，大家可能以為農民看到錢會趕快拿到口袋，現在農民拿錢出來，希望做基金行銷，「我告訴你台灣農民不傻」。