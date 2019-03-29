你中了？神圖解「看電影最怕的9件事」　網爆氣：椅子一直震

▲看電影示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

生活中心／綜合報導

和朋友相約看場電影是許多人的放鬆方式之一，但在電影院裡總是會碰到一些很雷的行為，打壞看電影的好興致！圖文部落客「小科科恰爾斯」日前就在臉書粉絲專頁分享「想蘇糊看電影最怕的9件事」，讓網友直呼「中肯」、「全中」、「想好好看電影都不行」。

小科科恰爾斯日前在臉書指出，最近看到期待已久的復仇者四的電影預告，整個超熱血的，雖然還要再等一個月，但真的不刷個兩次不行，「不過，想好好看個電影就怕在裡面遇到這些情況啦！每一個都可能會讓人看到一肚子火的~~你中了幾個呢？」他分享的圖文顯示，想舒服看電影最怕的9件事包括「前面的人太高」、「場內外暴雷」、「旁邊人的肉外溢到你的座位」、「電影正精采，旁邊睡正爽」、「不是買4DX座位，但椅子卻一直震」、「手電筒找座位」、「大聲講電話」、「不受控的小朋友」以及「吃味道超重的食物」。

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▲看電影最怕的9件事。（圖／「小科科恰爾斯」授權使用，請勿隨意翻拍，以免侵權）

「這九個我都遇過啦叫我電影院達人。」小科科恰爾斯說，遇到吃臭豆腐的他還可以，「但暴雷的我一定跟他拼命啊！」有網友附和，「暴雷一時爽！全家火…」「中肯，想好好看電影都不行~~~」也有不少網友認為E最讓人受不了、最欠扁，也就是踢椅子。另外，有網友則指出，「最怕是那種小孩看不懂，一直問把拔，把拔又很博學多聞的解釋。」

事實上，《網路溫度計》也曾經歸納出「在看電影時最討厭遇到的十種人」，第一名是「被擋住視線」，第二名是「有人睡著打呼」，第三名是「旁邊的人一直碰到自己」，第四名到第十名依序是「後面一直踢椅背」、「一直問劇情」、「用手機」、「聊天」、「被劇透、暴雷」、「被陌生人搭訕」以及「電話、LINE響不停」。