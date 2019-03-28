華紙2018獲利衰退擬配息0.35元　今年營運力拚「倒吃甘蔗」

▲隨著環保意識抬頭，華紙推出台灣在地生產的紙吸管原紙「益利吸」，跨足紙吸管市場。（示意圖／CFP）

記者紀佳妘／台北報導

華紙（1605）今（28）日召開法說會，2018年受到美中貿易衝突影響，以及原物料價格劇烈波動，去年稅後純益4.45億元，年減28%，每股盈餘0.4元。不過展望今年，華紙副總陳瑞和表示，今年以來紙漿價格堅挺，營運可望「倒吃甘蔗」。

華紙去年第4季合併營收59.9億，受中美貿易爭端影響國際貿易情勢緊縮，消費力道趨於保守，加上大宗原物料價格震盪下跌，因此單季營收年減4.7%，毛利率較去年同期降低0.3個百分點至11.7%；歸屬本公司0.94億，單季稅後每股盈餘0.08元。

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華紙2018全年合併營收240.3億，創下歷史新高，主要是受惠各類紙品上半年穩健需求成長，全年營業額較去年同期成長5.2%，但下半年受到原物料價格波動劇烈影響，營業毛利率與營業淨利率分別為9.7%、2.4%，稅後淨利歸屬於本公司4.46億，全年稅後每股盈餘0.4元。

華紙董事會通過決議，擬發放現金股利0.35元，配發率87.5%，以今天收盤價9.64元計算，現金殖利率約3.63%。此外，華紙將於6月21日召開股東常會，全面改選6席董事及3席獨董。

展望今年，陳瑞和指出，受春節假期及國際貿易紛爭等因素衝擊，客戶訂單能見度依舊保守，加上原物料價格也受影響，公司對於今年營運仍持保守謹慎態度。不過貿易僵局一旦有解，今年營運有機會倒吃甘蔗。

另外，為因應本年限塑法令施行，華紙開發的「益利吸」吸管紙已逐漸導入市場，同時也於製程面向思考更具綠色思維的產品，目前由原生紙漿生產的文化用紙，已全面不添加螢光增白劑，改以自主研發技術維持紙張高白效果，讓生產製程更加綠色環保。