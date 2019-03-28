岱宇多品牌體育展亮相   擴大家用、商用與醫療復健接單

▲岱宇多品牌體育展亮相。（圖／岱宇提供）
記者姚惠茹／台北報導
全球前三大健身器材廠商岱宇（1598）參與台北國際體育用品展，亮相旗下家用健身SOLE、XTERRA品牌，以及商用健身SPIRIT、UFC品牌等新款健身器材產品，藉此擴大家用、商用與醫療復健接單。
岱宇今年SOLE品牌產品大幅度改款，針對旗下跑步機、自行車、橢圓機等共18款健身器材產品全面升級，包括產品外型規格、雙喇叭藍芽連接裝置、手機/平板架與充電孔等全新外觀設計，並整合自有互動式雲端平台服務的「Game Room」與結合第三方虛擬戶外情境的「Kinomap」等智能化系統，提升家用健身愛好者使用。
同時，XTERRA品牌近兩年成功在國際知名電商Amazon平台持續熱銷，具備大眾家用健身器材市場良好發展潛力，規劃在今年推出多款中低階健身器材產品，以期產品出貨量隨著Amazon客戶訂單與開放全球經銷代理而持續放大，有助於降低平均生產成本。
▲岱宇多品牌體育展亮相。（圖／岱宇提供）
岱宇今年在體育展會特別規畫綜合格鬥UFC品牌，以及SPIRIT品牌Johnny G新飛輪體驗，岱宇指出，UFC品牌目前陸續洽談經銷合作，有望朝30家全球代理目標邁進，而且在英國、美國西雅圖及上海等已有分公司據點，可望深化當地銷售表現。
最後，醫療復健領域將有望隨著飛利浦品牌授權效益發酵，以及CogniBike醫療復健器材訂單隨著日本長照法規完成修正將逐步恢復拉貨表現。
展望2019年，岱宇持審慎樂觀看法，看好家用、商用健身器材與醫療復健領域拓展火力全開，隨著集團營收規模持續擴大，有機會看到營業費用率下降，並創造整體獲利能力成長。