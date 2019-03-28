永豐餘2018獲利年減1成免驚　每股配發0.6元現金殖利率逾5%

▲永豐餘控股今天召開法說會，公布去年合併營收764.4億元，改寫歷史新高。（圖／記者紀佳妘攝）

記者紀佳妘／台北報導

永豐餘投控（1907）今（28）日召開法說會，公布去（2018）年合併營收764.4億元，年增14.5%，一舉創下歷史新高，不過受到去年底國際紙漿價格驟跌影響，全年稅後純益年減10%，換算每股稅後盈餘0.87元，董事會決議每股配發現金股利0.6元，以今天收盤價11.8元計算，現金殖利率達5.08%。

永豐餘2018年第4季合併營收為195.95億，年增9.1%，單季每股稅後淨利0.06元，較上年同期成長；2018年度合併營收764.4億，年增14.5%，創下史上新高紀錄。

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不過2018下半年市場需求減緩，加上原物料價格下滑，導致營益率只有3.1%，拖累去年獲利衰退，歸屬於母公司14.4億元，每股稅後淨利0.87元。永豐餘董事會決議每股配發現金股息0.6元，盈餘配發率約69%，以今日收盤價11.8元計算，現金殖利率達約5.08%。

展望今年營運，永豐餘漿紙事業群彈性調整產品結構，開發如無螢光紙、「益利吸」紙吸管紙等環保綠色產品，聚焦高毛利率與高技術的紙品布局。工紙紙器事業群持續改善各廠營運效率，並規劃開發製程餘料資源化，開啟循環經濟新模式。

至於消費品事業群部分，永豐餘持續研發並推廣高階紙品、潔品，調整銷售通路組合，以提升獲利貢獻。此外，面對國際貿易市場變化，永豐餘將持續強化資產配置，穩健踏實地經營。