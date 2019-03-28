雞蛋水餃股退場機制　證交所訂明年4月1日上路



▲上市公司退場對公司與投資人影響較鉅，證交所修改公司下市新制，明年4月1日正式上路。（圖／CFP）

記者劉姵呈／台北報導

考量上市公司退場對公司與投資人影響較鉅，證交所今（28）日宣布新增上市公司退場機制，將自明年4月1日實施，上市公司明年3月底前申報今年度財務報告，如有繼續經營能力存在重大不確定性，或淨值低於股本十分之三者即適用。

證交所表示，現有部分上市公司因財務業務不佳，出現上述情形時，這些國內上市公司或第一上市公司股票長期被列為變更交易方法，或採行分盤交易，對整體上市公司品質及投資人權益保障有負面重大的影響，因此才會新增這類上市公司退場機制。

證交所指出，上述公司依規定處以變更交易方法，或採行分盤交易後逾3年仍無法改善者，增列為得停止交易事由，停止交易後滿6個月後仍無法改善者得終止上市。

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證交所說明，本次新增退場機制將予以1年緩衝期，自明年4月1日開始實施，國內上市公司或第一上市公司於明年3月底前檢送今年度財務報告，即適用本次新增規定。

至於法規實施前已因同樣原因經證交所將其股票列為變更易方法，或採行分盤交易的國內上市公司或第一上市公司，證交所表示，自法規開始實施後重新起算，給予3年改善期間，3年內仍未改善者，依修正後規定將其股票停止買賣，停止買賣6個月後仍未能恢復買賣者，即終止其股票上市。