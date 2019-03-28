域動行銷2019年度盛宴　「賭城主題趴」賓客置身拉斯維加斯

▲域動行銷2019年度盛宴『10年有成，Las Vegas Night，歡沁穩贏賭局』。（圖／域動行銷提供，下同）



財經中心／綜合報導

域動行銷為了感謝廣告主＆網站主們對CLICKFORCE 10年來的支持與協助，除了以趨勢洞察、技術領先、專業績效回饋外，更期望跟所有合作夥伴一同分享「CLICKFORCE的成長榮耀」，並加深在2019年深度合作關係。因次特別舉辦此場年度感恩盛宴，希望帶給貴賓們，身為贏家的感受。此盛宴乘載著域動滿滿感謝之心，將大家短暫帶離塵囂，來到夢幻之都賭城「拉斯維加斯」，歡慶同歡。

活動一環「賭王賭后爭霸戰」，呼應了主題Las Vegas Night，來賓們盛裝打扮與趣味十足小道具及華麗背板合影，過程中歡笑不斷，大家爭相舉起相機拍照，就為記錄下這歡樂美好的一刻，留作紀念。活動開始後，貴賓們相繼高歌一曲彼此互動，讓大家沉浸在沒有工作的輕鬆狀態。現場也穿插一些趣味遊戲，強化彼此默契與交流，讓整場活動不無聊，來賓都不捨得活動結束。大家相約明年再相見。

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域動行銷創立10年以來，秉持著「最懂消費者」的服務精神，以「數據發展」為核心，致力於數據開發、監測、合作，期望可以透過域動相關服務，讓網站主及廣告主獲得最精準族群的有效廣告方案。

2019年域動從服務、產品、平台再升級，【HOLMES 福爾摩斯數位先知核心】隆重登場。去年域動強調數據混血，今年利用3大自營平台升級去實現，其中【HOLMES DATA 福爾摩斯數據管理平台】，更是全台唯一使用多元數據來源，能替客戶們觸及精準族群。域動行銷成為數據的標竿，開拓海外市場，使外幣變成台幣，邁向下一個輝煌10年!