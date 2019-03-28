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地下錢莊掰！銀行推司機信用評分模型　運匠借錢更無憂

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▲▼凱基與台灣大車隊合作推動大數據評分，讓運匠可以跟銀行借錢。（圖／凱基提供） 

▲凱基與台灣大車隊合作推動大數據分析，並給予司機信用評等評分，讓運匠可以跟銀行借錢。（圖／凱基提供）

記者吳靜君／台北報導

凱基銀行今（28）日表示，與台灣大車隊建立計程車司機的信用評分模型，藉由車隊的管理系統，以及未來可以透過非現金收入，如乘客使用的信用卡、行動支付等來支付的數據，來計算出司機的信用狀況以及評分，幫助司機取得更高的額度，利息上也較為輕鬆，真正告別地下錢莊。

一位張姓計程車司機近期因為小孩考上私立學校，一學期的學費就是5萬元，張先生想讓小孩無後顧之憂地上學，所以他想要借錢替小孩繳學費，但又缺乏薪轉證明，幾乎無法跟銀行借錢，他在濱江街附近休息站看到許多地下錢莊的廣告，甚至起心動念想要跟錢莊借錢。但據了解，跟地下錢莊借錢，許多人還的利息還是本金的數倍，也讓張先生相當苦惱。

請繼續往下閱讀...

凱基銀行表示，長久以來計程車司機就是屬於金融體系的弱勢，所以2017年7月起凱基銀開辦計程車司機小額循環信貸，司機計息方式類似理財型房貸，採以日計息，不動用不計息，當日借還免利息，具計算，司機每萬元每日利息最低不到2元。無須擔保品、也無須保人、無須支付提前清償違約金，方便貸款人選在自身資金充裕時還款，降低付息的壓力。至2019年2月底止，已經有千名司機順利取得長期及短期資金需求，其中可隨借隨還、動用才計息的循環信貸，最符合司機的需求。

凱基銀行個人金融處總處長敖蓓寧表示，現在凱基銀行與台灣大車隊啟動第二階段合作，將司機服務評比、得獎記錄、載客量等數據納入徵信時的評分，司機可因乘客服務評鑑得分良好、載客數高而獲得信用加分，在貸款額度、利率上可以較好的結果。

此外，非現金支付的收費紀錄，如乘客以悠遊卡、信用卡、行動支付等付款數據，亦可被認定為信用加分項目。除聯徵記錄外，多元建構司機的信用評價方式，更能呈現司機的實際收入能力，有助於爭取更高貸款額度；也更能提升司機收受非現金支付的意願，有效提升車隊的客戶滿意度。凱基銀行指出，此模型將進一步串連車隊管理系統，定期提醒貸款人要記得還款，相對降低司機信用違約的風險。

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關鍵字：台灣大車隊,運匠,司機,大數據,借錢,地下錢莊,周轉

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