統一去年營收創新高　羅智先：未來要「做自己」不打價格戰

▲統一企業集團今天下午召開聯合法人說明會，董事長羅智先表示統一在大陸市場的策略，將朝向高值化邁進，並強調不會加入同業的價格戰。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

統一企業2018年營收創史上新高紀錄，但大陸市場營運面臨低價競爭，董事長羅智先今（28）日在法說會上表示，統一中控近年體質調整有成，將朝向高值化邁進，「希望能做自己」，並強調不會加入同業的價格戰。

統一企業集團今天舉行聯合法說會，針對大陸市場發展，羅智先表示，統一中控體質調整有成，而集團內金雞也不少，未來將積極佈局海外，例如東北亞的韓國市場，成長性仍有很大空間，可望複製統一成功經營模式。

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針對大陸市場未來策略，羅智先指出，統一以「求質不求量」為發展策略，三年前雖然定調「做深、做大、做強」的策略，但他相信走得快不見得走得好，不求量也不代表不能成長。

「統一（集團）三年前就希望能做自己，不加入同業的價格戰，我們內部盤算過三年前都還挺得住了，相信統一的大戰略方向是正確的。」羅智先說。

統一企業去年營收達4314.45 億元，年增率 7.9%，創史上新高；全年稅後純益 174.42 億元，每股純益為 3.07 元；去年毛利率 33.67%，不僅連續 6 年維持在 30% 之上，也創下歷年新高紀錄。

其中，統一中控去年營收達人民幣217.72億元（約新台幣998.94億元），較2017年同期增長4.6%，稅後純益10.29億元（約新台幣47.2億元），年增17.19%，每股稅後純益人民幣0.23元（約新台幣1.09元）。

對於營收成長，統一中控表示，方便麵業務營收為人民幣84.25億元，較2017年同期增長5.7%，主因為高價位品牌「湯達人」成長三成，成為方便麵業務營收增長引擎。

另外，統一超去年營收為2,448.8億元，年增10.7%，稅後純益102.06億元，雖較2017年310億元大減，主要因該年出售星巴克有一次性收益，去年EPS為9.82元；其他轉投資事業如菲律賓7-ELEVEN、大智通等營收、獲利也有不錯表現。