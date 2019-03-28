新創事業走向規模　資誠成立創業成長加速器

▲資誠聯合會計師事務所所長周建宏。（圖／資誠提供）

記者吳靜君／台北報導

為了協助新創企業健全體質，未來走向規模化。資誠今（28）日成立PwC's Scale-up創業成長加速器，鏈結台灣新創企業、政府機構、投資人、大型企業及育成單位等生態圈夥伴，建立國際化資源的平台機制，輔導具有潛力新創企業走向規模化經營。

資誠聯合會計師事務所所長暨聯盟事業執行長周建宏指出，新創企業踏上創業之路後，不一定能持續走向規模化經營，原因在於創業除須注入創新的元素外，企業經營管理的體質也是非常重要的一環。許多創業企業搶攻機會財，卻忽略企業長期經營需要具備的多元管理能力，未能創造出有效且可行的長遠商業規模，或者不知該如何導入企業所需的關鍵資源。

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周建宏認為，台灣產業未來的機會在於創新，新創企業首要克服拓荒期從0到1過程，但如果要把眼光從當下的生存競爭放遠到長期經營，就會知道資金不是唯一的關鍵資源，要如何隨著企業規模的發展，逐步調整出一個經得起商業環境考驗的體質，是新創企業的大環境，所以資誠聯合會計師事務所成立資誠PwCs Scale-up創業成長加速器，鏈結台灣新創企業、政府機構、投資人、大型企業及育成單位等生態圈夥伴，建立國際化資源的平台機制，輔導潛力新創企業走向規模化經營。