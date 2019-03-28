大同股價盤中重挫6%卻拉尾盤　到底是誰在買？



▲大同（2371）百年企業雖歷經史上最大虧損，但今日股價卻又從谷底爬升。（圖／大同公司提供）

記者劉姵呈／台北報導

大同（2371）昨日召開重訊記者會，宣布認列投資華映及綠能兩家公司虧損近百億元，拖累大同每股淨損4.75元，創下歷年來最大虧損。今（28）日股價盤中一度跌深重挫6%，但令人意外的是，尾盤卻有神秘買盤進場承接，終場收在24.75元，只有小跌0.1元，成交量2.8萬張。令人好奇究竟是誰在買大同？

根據券商主管表示，大同除了投資失利，經營權戰火也仍在持續延燒中，且媒體也報導，市場派昨日也揚言不會退出，反而會持續加碼買進，推估也應是今日的重要買盤來源。

而根據證交所統計資料顯示，今日買超最多的法人券商前三名為兆豐證，買超4,124張；第二為永豐證、第三為凱基證皆買進逾2,000張。另外有華南永昌、元大證、台新證、富邦證、美林等大型券商也都買超逾1,000張。

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大同指出，自去年度起針對投資性不動產後續衡量改採公允價值衡量，去年度依相關規定提列特別盈餘公積增加約138.5億元，至去年底淨值為330億元，每股淨值為14.5元；且強調雖承受鉅額的投資損失，但與華映、綠能都是上市公司，營運資金相互獨立，對本業及其他投資公司的營運都不受影響。

大同去年合併營收606.23億元，合併稅後淨損332.93億元，每股淨損4.75元，其中，認列華映虧損78億元、認列綠能達21億元，合計99億元；如果是個體報表，去年營收191.38億元、本期淨損106.43億元、每股淨損4.75元。