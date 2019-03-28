美聯準會超鴿派　美國REITs今年以來流入逾30億美元



▲股市示意圖。（圖／達志影像）

記者劉姵呈／台北報導

全球央行貨幣政策轉向寬鬆，美國聯準會（Fed）預計今年內將停止縮表，歐洲央行也表示今年內不升息，甚至將在9月實施新一輪的「長期再融資操作政策」，可望引導利率走低；另外，通膨數據溫和上揚，大幅彈升力道有限，這些都也有利REITs走勢。根據統計，今年來，國際資金流入美國REITs ETF已逾30億美元，一反去年流出的狀況。

台新投信基金經理人李文孝表示，Fed最新決策會議不只宣布不升息，更暗示今年都不會升，「超鴿派」立場將使息收型的REITs產業否極泰來。就區域性來看，Fed從升息到今年不升息，也將暫停縮表，美國所出現的利率政策轉折最明顯，將激勵「北美REITs」爆發性成長。

李文孝表示，今年來REITs利多匯集，無論是利率政策或是在資金面方面，近一周國際資金流入美國REITs ETF高達 20億美金元，今年來已流入30億美元，一反去年流出的狀況。

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展望後市，分析師預估2019年整體獲利可成長3.4%，其中，看好受惠5G開發的通訊基地台、受惠電商發展持續的物流中心以及受惠就業穩健的住宅出租等類股。就評價面分析，目前整體REITs折價約9%，尚屬被低估，預期下半年有機會走揚至價平。