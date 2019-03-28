LINE增資48.25億搶攻網銀執照　後續還要等金管會點頭

▲經濟部投審會今天通過LINE增資台灣48億，並轉投資設立連線商業銀行，搶純網銀執照。（圖／翻攝LINE官網）

記者紀佳妘／台北報導

經濟部投審會今（28）日通過3項重大投資案件，其中最受外界矚目的是LINE增資48億2500萬元，轉投資設立網銀，另外會中也通過世界先進匯出2億9545萬美元增資新加坡公司。

經濟部投審會今日召開會議，核准香港商LINE FINANCIAL ASIA CORPORATION LIMITED申請以48億2500萬元，增資國內事業台灣連線金融科技股份有限公司暨轉投資設立連線商業銀行股份有限公司（實行後持股比例49.9％），從事商業銀行業。

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不過投審會表示，目前僅同意LINE可以匯入資金，但實際上是否能進行網銀業務，則需金管會核准。

會議中也通過，大陸商山東如意集團等透過子公司間接取得香港商英威達有限公司台灣分公司全部股權（營運資金250萬元），以及國內投資事業邦新工業股份有限公司50％股權（實收資本5億500萬元），從事人造纖維製造業、化學原料批發業等業務。

投審會指出，因香港商英威達有限公司上層股權結構變動，投資人身分別由外國投資人變更為陸資投資人。

至於世界先進積體電路股份有限公司申請匯出新加坡幣3億9999萬元，對外增資新加坡商VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR SINGAPORE PTE.LTD.，從事製造與銷售積體電路及其他晶圓半導體裝置等業務。