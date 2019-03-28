吹哨者檢舉私菸酒　獎金最高達到600萬元　週六上路

▲財政部今日公布，週六開始檢舉私菸私酒的案件，獎金提高，吹哨者最高可達到600萬元（圖／取自免費圖庫pexels、示意圖）

記者吳靜君／台北報導

財政部發布，檢舉私菸酒的獎勵提高，吹哨者檢舉私菸私酒案，獎金可以提高至45%，金額從480萬元提高到600萬，預計在週六（30日）上路，也就是週六以後檢舉案件，就可以提高獎金。

由於2017年提高菸稅作為長照財源，導致走私私菸的誘因大增，為了遏止走私私菸，財政部檢調整檢舉的獎金，檢舉網路上的違規菸酒案件，給獎比率維持20%、上限480萬元；「非網路違規案件」給獎比率則從20%提高到30%、上限480萬元；但是吹哨者獎勵則一口氣調高到45%，獎金上限也從480萬提高到600萬元。財政部官員表示，這次主要獎勵的對象是內部檢舉人也就是吹哨者，以遏止私菸酒氾濫。

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而根據財政部國庫署的統計，去年查獲私菸件數為1801萬包，市價11.49億元，已經較2017年的2086萬包，大幅減少，主要是因為2016年調整菸捐的隔年就會衝高數量，之後就會回歸平穩；另外，查獲酒類的數量，去年也有90萬公升。

財政部並表示，基於檢察官立於監督與中立角色之考量，增訂檢察官不得領取查緝私劣菸酒案件獎勵金規定。 以及定明公務員依法執行職務時發現違規菸酒案件，也不適用檢舉人獎勵規定。