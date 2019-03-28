解職何壽川「處分書沒寫清楚」遭政院打回票　金管會堅持原處分

▲永豐金前董事長何壽川(中)已被金管會解職。（圖／記者楊佩琪攝）

記者戴瑞瑤／台北報導

金管會2017年6月19日解除前永豐金董事長何壽川的董事職務，永豐金後來提出訴願，行政院認為金管會裁量過程未寫清楚，因此曾撤銷金管會的解職處分。金管會則在今天(28日)重新提交處分書，保持原處分，將何壽川解職5年內不得重回金融圈。這是銀行局首次被行政院撤銷要求重新處分。永豐金可以再次提起訴願。

永豐金前董事長何壽川涉入永豐金超貸案，在2017年6月19日被金管會解職，5年不得重回金融圈。永豐金之後提起訴願，卻發生金管會處分書中沒有把裁量過程跟依據寫清楚，被行政院撤銷處分，要求金管會在2個月內把過程跟裁罰依據都寫清楚。

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今天金管會再次提交新的處分書，處分仍維持2017年6月19日的處分，將何壽川解職5年不得重回金融圈。但金管會在處分書中，特別寫清楚強調，何壽川從2005年開始擔任永豐金董事長，在任內10年期間內控期間發生眾多缺失，認為有解除職務的必要。

金管會表示，當初的裁罰就是適法，但行政院認為裁罰決策過程應該寫得更清楚，因此要求金管會寫清楚過程跟依據，然後重新處分，金管會就是維持原裁罰。而永豐金還可以再次提起訴願。