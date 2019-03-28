蝦皮直播侵權　創意點子怒告「像自己的孩子被抱走」

▲創意點子告蝦皮侵權 。（圖／記者周康玉攝）

記者周康玉／台北報導

創意點子今（28）日召開記者會， 近來網路拍賣直播趨勢成形，新加坡電商業者蝦皮在上周推出蝦皮直播（Shopee LIVE），創意點子認為，蝦皮的「隨看即買」功能，因為侵犯BRAVO iDEAS創意點子合法授權，創意點子已於周二發存證信函，但遭蝦皮已讀不回，創意點子表示，最快於下周提出假處分。

創意點子創辦人陸意志表示，七八年前就看到邊看邊買/隨看即買的趨勢，因而早在2012年就布局相關專利，BRAVO iDEAS創意點子

的隨看即買已經在台灣、大陸、美國、日本、韓國、新加坡、印尼、越南與歐盟等40多個國家布局。

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陸意志表示，每個專利都是自己的孩子，如今專利已經歷經7-8年、走到一半，怎可輕易被奪走，等於是小孩養到一半被人抱走的感覺。

維鐸律師事務所律師陳振瑋表示，第1475504號「互動式影片商務的發布方法及其發布系統」俗稱「隨看即買」專利，專利所有權為創意點子公司，公司已經發出存證信函，他指出，如果蝦皮再繼續已讀不回，最快將於下周、最慢於四月中旬提出假處分，此案創意點子有很高的勝算。

蝦皮回應指出，蝦皮一向尊重智慧財產權，就創意點子所提出的指控，一切交由法律程序釐清。