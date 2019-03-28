漁船船員納入「責任制」最快4月生效　近5萬人受影響

▲勞動部今天召開法規會，通過漁船船員納入《勞基法》第84條之1（責任制）行業。（示意圖／漁業署提供）

記者紀佳妘／台北報導

勞動部今（28）日召開法規會，通過將漁船船員納入《勞基法》第84條之1（責任制）行業，預估將有近5萬名漁民適用責任制，同時會中也討論中鋼輪班人員在天災、事變、突發事件處理等期間縮短輪班間隔至少為8小時，預計4月正式公告生效。

勞動部3月初預告中鋼適用《勞基法》第34條第2項範圍，勞雇雙方協商認同勞工請假或調整班次，或天災、事變、突發事件處理等期間，即可將輪班間隔休息時間從11小時縮短至8小時。

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勞動部勞動條件及就業平等司長謝倩蒨表示，今天法規會上也有討論中鋼議題，委員討論後認為「勞工請假」不算是工作性質特殊或特殊原因，因此將會把「勞工請假」等文字拿掉，未來中鋼適用輪班間隔縮至少為8小時例外，預計最快4月公告生效。

▲中鋼適用《勞基法》第34條第2項範圍，最快4月正式公告生效。（圖／中鋼提供）

行政院長蘇貞昌先前到屏東漁市場視察，宣布漁工因工作型態特殊適用責任制，勞動部近期預告，漁船船員納入《勞基法》第84條之1（責任制），主要是漁船船員與一般在陸上作業特性不同，海上作業具有危險性且變數多，因此工時可能會超過法定的12小時，才會將漁船船員納入責任制。

謝倩蒨指出，適用《勞基法》第84條之1並不是工時無上限，勞資雙方依然要約定工作時數，並送地方政府備查，超過約定工時則必須給加班費；另職安署1月時已提供出勤紀錄的範本做為參考依據，同時也有進行相關勞檢，因此對於納入責任制，委員沒有任何意見。