全台最大麵粉商聯華實業將轉型為控股公司　法人：後市看好

記者林淑慧／台北報導

全台麵粉供應龍頭企業聯華實業今（28）日宣布，經董事會決議通過，將轉型為聯華實業投資控股公司，基準日暫訂為今年9月1日；總經理景虎士表示，此次業務轉型係屬組織調整，對轉投資事業之架構並無改變，也對聯華實業之股東權益並無影響。

聯華實業總經理景虎士表示，為提升集團長期競爭力，董事會於今日通過，將台灣麵食事業及台灣租賃事業，以分割方式分別移轉予二家百分之百持有之子公司，屆時聯華實業將轉型成為投資控股公司，並更名為「聯華實業投資控股股份有限公司」。

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聯華實業目前是全台規模最大、產量最高的老字號麵粉廠，今日董事會通過將轉型為投資控股公司。(圖／記者徐文彬攝）

聯華實業為聯華神通集團創始公司，從源頭把關深耕麵粉產業，目前是全台規模最大、產量最高的老字號麵粉廠，並能依照客戶生產製程與產品特性，客製化超過150種以上的專用粉，在台市占率約24%，為國內專用麵粉市場中的第一領導品牌。

自2017年起，受惠於國際油價止跌走揚，刺激全球原物料價格緩步上漲，激勵全球投資、生產及貿易活動，民間消費信心也隨之提振，帶動聯華實業本業及轉投資事業均有不錯表現。

依據聯華實業2017年的年報，雖然受到大陸麵粉事業業務策略調整影響，合併營收達48.5億元，年減7.6%，但歸屬於母公司業主之淨利為29.7億元，獲利年增率高達38%，主因在於轉投資化學事業佈局有成，且產業循環轉趨正向所致，推升當年度每股稅後盈餘（EPS）為3.11元。

麵粉產業近年原料成本居高，產業競爭激烈，聯華實業去年營收達50.97億元，年增5.2%，去年前三季稅後純益19.31億元，每股稅後純益為1.84元，營運繳出不錯的成績單。

法人表示，聯華實業早在2010年為增加投資收益，看準大陸電子產業如半導體等快速發展，由總經理景虎士主導參與聯成化學的私募，並轉投資聯華氣體，長期的轉投資收益，挹注聯華實業獲利表現，此次併購案又屬利多消息，看好聯華實業後市表現。