　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

自動化來襲！3大行業最容易遭取代　女性、青年風險高

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼人工智慧。（圖／CFP）

▲英國目前約有150萬人正因自動化面臨失去工作的風險。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

部分科技巨頭已開始逐步將生產線自動化，雖然自動化目前仍尚未完全取代人力，但據英國國家統計局（ONS）統計，英國目前約有150萬人正因自動化面臨失去工作的風險，這些高風險工作有高達70%都由女性任職。

BBC報導，英國國家統計局去年針對2000萬人的工作進行分析，結果發現其中7.2%人有遭自動化替代的風險，即約也150萬人的工作未來恐遭自動化取代。這些遭自動化替代風險高的工作，有70%由女性任職，且兼職人員和青年勞工被自動化替換的風險最高。

請繼續往下閱讀...

▲▼自動化取代人力。（圖／記者李瑞瑾製表）

▲被自動化取代風險高的職業。（圖／記者李瑞瑾製表）

最有可能遭自動化取代的3個行業分別為服務員、零售上架員和基本銷售職業等低技能或常規工作。而被自動化取代風險最低的則為醫療從業人員、高等教育教學專業人員及高級教育專業人員。

自動化取代人力可能對勞動力市場、經濟及社會產生影響，據英國國家統計局指出，目前自動化尚未大量取代人力，但常規性及重複性的工作，可透過人類特別設計的機器人或編寫的演算法更快速有效的執行。目前受自動化取代威脅的工作崗位要2011年時預期的來得少，從8.1％降低7.4％。

▼被自動化取代風險低的職業。（圖／記者李瑞瑾製表）

▲▼自動化取代人力。（圖／記者李瑞瑾製表）

自動化取代風險高的工作崗位比例下滑的確切原因目前尚不清楚，但以有不少跡象顯示自動化取代人力已在發生，如超市已可見普遍的自助結賬，減少了員工的結帳工作。而低風險或中等風險工作的從業人數則有所增加，這顯示出勞動市場可能正在轉型為需要更複雜和更少常規技能的工作。

英國華威商學院（Warwick Business School）副教授科里卡（Maja Korica）表示，最令人關注的，就是大企業及他們引入自動化的速度，而政策制定者和企業領導者需要考慮協調自動化和人力間的問題，「如果你選擇進入像亞馬遜那樣的公司，他們在2017年已推出超過5萬台新機器人，較2016年增加了100%，據估計，已有20%的亞馬遜員工遭機器人取代。」

ET快訊
獨／劉以豪決心出走10年伊林！《比悲傷》爆紅5公司招手
校花陶敏敏「可能有G」撐爆泳衣！正面照讓男網友直盯：噴鼻血
章魚燒塞「整隻小章魚」頭腳炸出超飽滿　過來人卻狂勸退

關鍵字：機器人,自動化,勞動市場

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

吹哨者檢舉私菸酒　獎金最高達到600萬元　週六上路

先探／合併是生技轉型的萬靈丹？

先探／中港股市進入觀察期

解職何壽川「處分書沒寫清楚」遭政院打回票　金管會堅持原處分

漁船船員納入「責任制」最快4月生效　近5萬人受影響

先探／AI製造生態鏈

先探／謝金河：在興櫃市場找奇兵

蝦皮直播侵權　創意點子怒告「像自己的孩子被抱走」

先探／4月行情強棒出擊

整合所有銀行到一個帳戶　LINE Bank打造「全民銀行」

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

100克40元無主包裹夜市秤重賣　消保官：要銷毀或變賣不違法

Max.Lucy都愛爭寵　隋棠苦笑：把拔有一點傷心

就是她！20歲小媽媽生完女兒就扔人行道　照常上班態度超淡定

吹哨者檢舉私菸酒　獎金最高達到600萬元　週六上路

先探／合併是生技轉型的萬靈丹？

先探／中港股市進入觀察期

解職何壽川「處分書沒寫清楚」遭政院打回票　金管會堅持原處分

漁船船員納入「責任制」最快4月生效　近5萬人受影響

先探／AI製造生態鏈

先探／謝金河：在興櫃市場找奇兵

蝦皮直播侵權　創意點子怒告「像自己的孩子被抱走」

先探／4月行情強棒出擊

整合所有銀行到一個帳戶　LINE Bank打造「全民銀行」

快訊／北市北投區婦人墜樓　頭部重傷命危送醫搶救

有睪丸卻是女性臉！他34歲靠「陰道手術」喜獲另一半：終於重生

《我們與惡的距離》會成為台劇天花板嗎？

許淑淨事件蔡溫義不用負責嗎？　體育署對國訓下通牒

宜蘭綠博開幕日　送1千份綠博米給入園遊客

他在美墨邊境脫褲　員警近看驚呆「那頭母牛被前後推動」

基隆童話藝術節　11公尺高巨大恐龍9個巨偶童樂等你來

新莊水泥封屍凶宅開價698萬求售　不到一天時間「已售出」

更新／北市文山區景行公園　男涼亭內「坐姿身亡」

兒子不給抱！超狂母愛媽自己編一個　真人大小溜滑板、遛狗都來

財經熱門新聞

專攻哈日族！北富銀旅日神卡今上..

獨／麵粉龍頭聯華實業傳集團轉型..

農民不收捐款一心為行銷　郭董「..

換掉舊冰箱冷氣「一戶可領2萬」

大同集團華映下市　三度向24萬..

台灣Pay進入小7了　據點增5..

10大高薪工作出爐　這工作含金..

iPhone舊機限時折抵740..

郵局不能領200元了！中獎發票..

賞櫻必備！8張「旅日神卡」一次..

華映開盤跌停賣單逾17萬張等變..

大樂透頭獎落台南　1億元1注獨..

李嘉誠百億家廟慈山寺開光　父子..

統一去年每股賺3.07元　毛利..

更多熱門

相關新聞

年後轉職潮來了！2月失業率3.72%

行政院主計總處今（22）日公布2月失業率3.72%，較前月上升0.08個百分點，，經調整季節變動因素後的失業率3.71%，與上月微下降0.01個百分點。

台科大全自動煮麵機　牛肉麵只花60秒

醫竟派機器人視訊　告知老爺爺死期

1月失業率3.64%創8月以來最低

內政部AI智慧宅　免費體驗機器管家

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

女師PO照被解雇　校長：勾引誰？

上《玩很大》被迫「直接變素顏」

好市多收納神物！網推爆：我家有3組

妻拒行房　夫看監視器她1周帶小王回家4次

星巴克「限時4小時」買一送一！

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！原因嚇破膽

得來速排隊被白車「無恥插入」！他用喇叭聲神逼退

周五起全台有雨3天探14度　清明連假天氣出爐

姊妹花擦撞聯結車　姊悲喊：我的眼睛

寶寶噴出體外！她那邊撕裂滴屎醫驚呆

史上最難撩星座女Top 5 ！

太陽穴長「穿腦致命疔」炸10元大肉洞

八卦山廢校玩碟仙　白目發問釀意外

李燕辭演《炮仔聲》？陳冠霖這句話爆雷

章魚燒塞整隻章魚超飽滿！網卻勸退

更多

最夯影音

更多

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面