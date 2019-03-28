自動化來襲！3大行業最容易遭取代　女性、青年風險高

▲英國目前約有150萬人正因自動化面臨失去工作的風險。（圖／CFP）

財經中心／綜合報導

部分科技巨頭已開始逐步將生產線自動化，雖然自動化目前仍尚未完全取代人力，但據英國國家統計局（ONS）統計，英國目前約有150萬人正因自動化面臨失去工作的風險，這些高風險工作有高達70%都由女性任職。

BBC報導，英國國家統計局去年針對2000萬人的工作進行分析，結果發現其中7.2%人有遭自動化替代的風險，即約也150萬人的工作未來恐遭自動化取代。這些遭自動化替代風險高的工作，有70%由女性任職，且兼職人員和青年勞工被自動化替換的風險最高。

請繼續往下閱讀...

▲被自動化取代風險高的職業。（圖／記者李瑞瑾製表）

最有可能遭自動化取代的3個行業分別為服務員、零售上架員和基本銷售職業等低技能或常規工作。而被自動化取代風險最低的則為醫療從業人員、高等教育教學專業人員及高級教育專業人員。

自動化取代人力可能對勞動力市場、經濟及社會產生影響，據英國國家統計局指出，目前自動化尚未大量取代人力，但常規性及重複性的工作，可透過人類特別設計的機器人或編寫的演算法更快速有效的執行。目前受自動化取代威脅的工作崗位要2011年時預期的來得少，從8.1％降低7.4％。

▼被自動化取代風險低的職業。（圖／記者李瑞瑾製表）

自動化取代風險高的工作崗位比例下滑的確切原因目前尚不清楚，但以有不少跡象顯示自動化取代人力已在發生，如超市已可見普遍的自助結賬，減少了員工的結帳工作。而低風險或中等風險工作的從業人數則有所增加，這顯示出勞動市場可能正在轉型為需要更複雜和更少常規技能的工作。

英國華威商學院（Warwick Business School）副教授科里卡（Maja Korica）表示，最令人關注的，就是大企業及他們引入自動化的速度，而政策制定者和企業領導者需要考慮協調自動化和人力間的問題，「如果你選擇進入像亞馬遜那樣的公司，他們在2017年已推出超過5萬台新機器人，較2016年增加了100%，據估計，已有20%的亞馬遜員工遭機器人取代。」