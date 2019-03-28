車主注意！牌照稅4月起繳納　737萬輛車開徵

▲牌照稅開徵記者會。（圖／記者吳靜君攝）

記者吳靜君／台北報導

車主注意囉，牌照稅4月1日起開始繳納囉！財政部今（28）日表示，今年開徵的車輛有737萬輛，較去年的車輛數724萬輛，成長1.9%；另外今年開徵金額有626.5億，較去年的620.1億元增加1.03%。

財政部表示，今年的牌照稅繳款書已經在3月中旬寄送，這次開徵的自用車輛全期(108年1月1日到12月31日)，以及營業用車輛上期(108年1月1日到6月30日)，民眾收到繳款書後，請仔細核對繳款書上所載的姓名、地址及交通工具總類、汽車總排氣量、使用期間以及稅額。

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財政部提醒，108年使用牌照稅期限為4月30日止，若逾期繳納，每逾期2日應納稅額加徵1%滯納金，例如在5月3日及4日繳納者，按應納稅額加徵1%的滯納金、5月5日至6日繳納者，按應納稅額加徵2%的滯納金，依此類推，最高家爭道15%。超過30天沒有繳納，除了加徵滯納金外，還會移送法務部行政執行署所屬的行政執行分屬強制執行。

財政部表示，機動車輛使用的牌照稅分小客車、大客車、貨車及機車151CC以上四類車輛，按汽缸總排氣量或馬達最大馬力劃分等級課徵，在每年4月1起1個月內1次徵收；但營業用車輛按照應納稅額按應納稅額每年4月1日及10月1日起1個月內分2次平均徵收。值得注意的是，電動車110年之前都不用繳稅，像是特斯拉、Gogoro 8至10HP，根據財政部統計，不用繳交牌照稅的汽車有2018輛、機車則有29輛。

而繳納管道非常多，包含金融機構代收稅款、長期約定轉帳、ATM、活期存款帳戶轉帳、金融卡、信用卡、便利商店、KISOSK茶繳、行動支付、QRCode及線上查繳稅都可以繳稅。