　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
財經 財經焦點 房產聚焦 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 找降價房 | 保險

統一併購韓熊津食品　羅智先：有了廟就不怕沒信徒！

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲統一企業集團今天下午召開聯合法人說明會，董事長羅智先表示併購韓國熊津食品能發揮的綜效「想像空間無限」。（圖／記者林淑慧攝）

▲統一企業集團今天下午召開聯合法人說明會，董事長羅智先表示併購韓國熊津食品能發揮的綜效「想像空間無限」。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

統一企業拿下韓國熊津食品（Woongjin Foods）74.75%股權，如何為集團帶來綜效備受外界關注，統一董事長羅智先今（28）日表示，熊津集團近年一直在架構亞洲平台，可提供統一產品線不同的供應鏈，未來想像空間無限，並強調「有了廟就不怕沒信徒，要有多少信徒就靠自己努力。」

統一企業集團已於3月5日正式接收韓國熊津食品，這是統一成立半世紀以來，首度揮軍韓國市場，為統一拿下第一個東北亞食品市場版圖，也是國內食品大廠首例。

請繼續往下閱讀...

統一企業集團今天下午召開聯合法人說明會，由董事長羅智先親自出席，統一日前啟動韓國併購案及擴張海外版圖，成為在場法人關注焦點。

羅智先表示，熊津集團近年一直在架構亞洲平台，在每個市場裡，企業可扮演買方與賣方的角色，在生產、銷售、研發與金流均能發揮作用，熊津食品加入統一，讓集團在亞洲區、特別是東北亞市場有所突破，至於如何實施將是繁複工程。

「韓國市場的加入對（統一集團）的產品線會有很大的幫忙，透過這個廟可勾引出不同的供應鏈。」羅智先說。

熊津食品曾為韓國熊津集團成員之一，成立於1976年，總部位於韓國首爾，為飲料、甜食產品製造及銷售公司。飲料類產品涵蓋果汁、即飲茶、水與傳統飲品等，其中包含韓國人喜歡的米飲料、蘆薈飲料，在韓國市占率高。

依據財報，統一企業2018年全年營收達 4314.45 億元，年增率 7.9%，毛利率 33.67%，年增率 0.47 個百分點，稅後純益為 174.42 億元，年減 56.22%，每股純益為 3.07 元。

ET快訊
路邊「單穿內褲」半裸男入鏡！《炮仔聲》畫面全播網看傻
許淑淨、林子琦在榜上！奧會禁賽10人完整名單出爐

關鍵字：統一,羅智先,熊津食品,韓國

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

米其林效益發威　君品打造宴會大平台吸客 「辦一場淡水河畔的遊輪婚禮！」

晶華攜手日HIS集團強攻餐飲　股價盤中漲幅逾9%上演慶祝行情

統一去年每股賺3.07元　毛利率33.67%創歷年新高

台驊力拚物流獲利王　打造智能物流供應鏈平台

影／雄獅旅行社擬配發3.8元現金股利　殖利率達4.19％

他們養的雞聽莫札特長大　華僑兄弟檔翻身新加坡最大品牌雞供應商

包裝上的橄欖害慘他　魏應充質疑：美工廣告業都是詐欺犯

離岸風電添新兵　玉山能源在台成立印太營運中心

影／台灣高鐵配息殖利率3%不如預期　盤中股價跌幅逾2.5%

中菲行擬配發1.5元現金股利　創上櫃以來新高

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦

大肚男效仿「一拳超人鍛鍊法」　堅持30天身體劇烈變化超驚人

韓漫《女神降臨》作者現身全網瘋了！　 「大眼V臉ㄦ字身材」繆斯級美貌

100克40元無主包裹夜市秤重賣　消保官：要銷毀或變賣不違法

就是她！20歲小媽媽生完女兒就扔人行道　照常上班態度超淡定

Max.Lucy都愛爭寵　隋棠苦笑：把拔有一點傷心

全台最大麵粉商聯華實業將轉型為控股公司　法人：後市看好

自動化來襲！3大行業最容易遭取代　女性、青年風險高

新壽獲利年衰退逾2成　拖累新光金稅後淨利年減6.6%

車主注意！牌照稅4月起繳納　737萬輛車開徵

廣達擬配息3.55元　現金殖利率約6.2％

統一併購韓熊津食品　羅智先：有了廟就不怕沒信徒！

輔導手工棉被傳統產業　無店面公會率電商團媒合交流

了無新意　美銀高管：Apple Card與市面上其他信用卡並無不同

台積電力拼翻紅、傳產撐盤　台股終場僅小跌6點節前成交量縮不足千億

高殖利率及水泥報價看漲　台泥股價續創高

最便宜S855手機小米9 4/2台灣上市　單機售價不到14,000元

兩水獺孤兒失母險些安樂死　水族館大器收留重獲新生

擔心北京蒐集資料勒索　美下令陸資出售同志交友軟體Grindr

影／爪子能做「盜墓摸金符」　穿山甲10年間被捕殺超100萬隻

勇士小將貝爾遭禁賽1場　竟是因他在飯店買東西算助教帳上

塵封31年賓利老車賣出1852萬天價　背後車主是「轟炸希特勒」英雄

餐桌角落身影竟是李四端　告別主播台「新身份」曝光！

要求俄國「滾出委內瑞拉」　川普：等著瞧，所有選項都有可能

連假直搗黑色獠牙老巢！《全境封鎖2》潮汐盆地、世界5下週解禁

「為何法官會恐龍？」國民法官海選　300選8宣誓後模擬開庭　　

官員熱唱KTV！摟腰親熱照全曝光　短裙豔女下秒「騎乘坐大腿」

財經熱門新聞

專攻哈日族！北富銀旅日神卡今上..

獨／麵粉龍頭聯華實業明停牌　總..

農民不收捐款一心為行銷　郭董「..

換掉舊冰箱冷氣「一戶可領2萬」

大同集團華映下市　三度向24萬..

10大高薪工作出爐　這工作含金..

台灣Pay進入小7了　據點增5..

iPhone舊機限時折抵740..

郵局不能領200元了！中獎發票..

賞櫻必備！8張「旅日神卡」一次..

華映開盤跌停賣單逾17萬張等變..

大樂透頭獎落台南　1億元1注獨..

李嘉誠百億家廟慈山寺開光　父子..

統一去年每股賺3.07元　毛利..

更多熱門

相關新聞

買機票先比較！直衝日韓賞櫻花海

今年春天，您決定到哪個國家賞花？日本爆炸的櫻花海總是擁有高人氣，韓國的櫻花也毫不遜色，哈韓族還可以同時追星、瘋韓流。飛到這兩個國家也不需要花太多的時間與價錢，尤其現在還有超好用的機票比價平台「go票機」，只要輸入出發地、目的地等相關資訊，就能讓您能輕鬆找到最符合預算的機票！

統一去年每股賺3.07元　毛利率33.67%創歷年新高

國泰李長庚：我國壽險業海外投資領先韓國好幾年！

洗到流鼻涕！泡麵貴賓變成蒲公英

看韓國人權電影　葉宜津：謹記台灣民主過程

讀者迴響

發燒話題

我們與惡的距離 酒駕修法 鄭捷 許淑淨 孟耿如 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE志效 王令麟 金城武 荷蘭隨機殺人事件 車太鉉 基督城槍擊 安以軒懷孕 王令麟 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 311地震 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 鄧紫棋 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 王令麟 蔡英文 陶嫚曼 賴清德 張庭瑚 高橋聖子 王令麟 乙武洋匡 3年A班 橋本有菜 王令麟 郭台銘 國泰世華 鈕承澤 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 地震 王令麟 普悠瑪內幕 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 王令麟 周子瑜 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 王令麟 東森自然美 波音737 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 孫安佐 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 川普 停班停課 王令麟 東森購物 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 新垣結衣 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 韓冰 王令麟 鈴木一朗 張韶涵

熱門新聞

女師PO照被解雇　校長：勾引誰？

上《玩很大》被迫「直接變素顏」

好市多收納神物！網推爆：我家有3組

妻拒行房　夫看監視器她1周帶小王回家4次

星巴克「限時4小時」買一送一！

得來速排隊被白車「無恥插入」！他用喇叭聲神逼退

阿伯凌晨進開刀房「站好久不躺上床」！原因嚇破膽

周五起全台有雨3天探14度　清明連假天氣出爐

姊妹花擦撞聯結車　姊悲喊：我的眼睛

寶寶噴出體外！她那邊撕裂滴屎醫驚呆

太陽穴長「穿腦致命疔」炸10元大肉洞

史上最難撩星座女Top 5 ！

李燕辭演《炮仔聲》？陳冠霖這句話爆雷

八卦山廢校玩碟仙　白目發問釀意外

夜市秤重賣「盲包」　民眾300元買到名牌包

更多

最夯影音

更多

新郎伸舌頭裝癡漢舔新娘！　曬超邪惡婚紗照...網全傻眼

地方阿公倒漿糊弄到懷疑人生 網友笑瘋：聽說至今還在黏...

檢舉達人月薪10萬「買房開賓士」　想見岳父...女友秒打槍：好丟臉

教養方式不同、生活習慣不一樣　婚後不跟父母同居對彼此都好？

戲精法鬥兜風太興奮「上錯車」 見爸發車...眼眶秒紅：別走啦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面