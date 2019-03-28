統一併購韓熊津食品　羅智先：有了廟就不怕沒信徒！

▲統一企業集團今天下午召開聯合法人說明會，董事長羅智先表示併購韓國熊津食品能發揮的綜效「想像空間無限」。（圖／記者林淑慧攝）

記者林淑慧／台北報導

統一企業拿下韓國熊津食品（Woongjin Foods）74.75%股權，如何為集團帶來綜效備受外界關注，統一董事長羅智先今（28）日表示，熊津集團近年一直在架構亞洲平台，可提供統一產品線不同的供應鏈，未來想像空間無限，並強調「有了廟就不怕沒信徒，要有多少信徒就靠自己努力。」

統一企業集團已於3月5日正式接收韓國熊津食品，這是統一成立半世紀以來，首度揮軍韓國市場，為統一拿下第一個東北亞食品市場版圖，也是國內食品大廠首例。

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統一企業集團今天下午召開聯合法人說明會，由董事長羅智先親自出席，統一日前啟動韓國併購案及擴張海外版圖，成為在場法人關注焦點。

羅智先表示，熊津集團近年一直在架構亞洲平台，在每個市場裡，企業可扮演買方與賣方的角色，在生產、銷售、研發與金流均能發揮作用，熊津食品加入統一，讓集團在亞洲區、特別是東北亞市場有所突破，至於如何實施將是繁複工程。

「韓國市場的加入對（統一集團）的產品線會有很大的幫忙，透過這個廟可勾引出不同的供應鏈。」羅智先說。

熊津食品曾為韓國熊津集團成員之一，成立於1976年，總部位於韓國首爾，為飲料、甜食產品製造及銷售公司。飲料類產品涵蓋果汁、即飲茶、水與傳統飲品等，其中包含韓國人喜歡的米飲料、蘆薈飲料，在韓國市占率高。

依據財報，統一企業2018年全年營收達 4314.45 億元，年增率 7.9%，毛利率 33.67%，年增率 0.47 個百分點，稅後純益為 174.42 億元，年減 56.22%，每股純益為 3.07 元。