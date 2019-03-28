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了無新意　美銀高管：Apple Card與市面上其他信用卡並無不同

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▲▼Apple Card服務。（圖／翻攝蘋果發表會）

▲Apple Card服務。（圖／翻攝蘋果發表會）

財經中心／綜合報導

Apple Card的發行，並未令美國銀行（Bank of America）科技及運營主管貝森（Cathy Bessant）因此而失眠。與部分分析師及業界人士一樣，貝森認為這張信用卡並無值得炫耀的新意。

貝森日前在CNBC節目「Squawk Alley」上說：「當我看到這個消息（Apple Card）時，我的反應是，這張卡與目前其他競爭對手所提供的功能都是一樣的。」包括信用卡實體卡片、行動支付功能及電子錢包。貝森自2010年起即主管著美銀的科技及運營部門，美銀為全美第二大投資銀行，作為一家金融據頭，該行與6600萬消費者及中小企業有著業務往來。

請繼續往下閱讀...

貝森不看好Apple Card，這與蘋果共同發行信用卡的合作夥伴高盛（Goldman sachs）的分析師及部分業內人士意見一致。Apple Card倚賴蘋果Apple Pay行動支付功能，不過據PYMNTS.com的數據，目前僅有不及三分之一的iPhone用戶至少使用過一次Apple Pay。

被問及Apple Card是否會因千禧世代而擴大持卡戶時，貝森表示美銀會密切關注這張信用卡的表現，「我們一直在這個市場上看到新發行的信用卡，我認為這是一場有趣的發表會，我們會非常關注它。」

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關鍵字：Apple Card,蘋果,高盛,信用卡

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