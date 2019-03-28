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輔導手工棉被傳統產業　無店面公會率電商團媒合交流

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手工棉被業者與電商業者媒合會（圖／無店面公會提供）

▲經濟部商業司在臺南「鷲嶺食肆」舉辦手工棉被業者與電商業者媒合會，希望能協助傳統產業找到新契機。（圖／無店面公會提供，以下同）

財經中心／台南報導

為協助傳統產業找到新契機，經濟部商業司將透過「輔導」及「行銷」兩大面向著手，解決傳統老店服務侷限性及行銷通路不足等問題，幫業者升級轉型、提升品牌價值、永續經營。昨（3/27）在台南「鷲嶺食肆」舉辦手工棉被業者與電商業者媒合會，希望透過異業合作讓手工棉被可以運用電商的現代化行銷，將產品分享給全台消費者。

經濟部商業司邀請中華民國無店面零售商業同業公會，帶領Yahoo購物、friDay購物、東森購物、電電購、阿里巴巴、台灣寶尊等電商業者來到台南，讓手工棉被業者與電商業者媒合交流，希望藉由交流活動促成電商與棉被業者合作的火花，共創商機。

請繼續往下閱讀...

經濟部商業司司長李鎂表示，商業司要協助百年老店升級轉型，面對被大環境衝擊的民生傳統產業，像旗袍、西服、棉被及糕餅等產業，雖然是傳統產業，但也可以變的很時尚、不褪流行，這樣也會有更多二代回來一起經營。

手工棉被業者與電商業者媒合會（圖／無店面公會提供）

▲傳統手工棉被走向創新，也可透過親子合作製作出一件有共同回憶的棉被。

無店面公會組長塗家興表示，台灣其實有很多好的產業，也有許多隱形冠軍，但面對產業經營成本越來越高，亞洲貨幣貶值造成台灣出口競爭力下降，中美貿易戰連帶影響台灣供應鏈，但透過輔導產業升級轉型，再利用電商打破時間及地域空間的限制，讓好產品可以給更多人知道，甚至外銷到海外。

活動最後也安排了電商業者、網紅及部落客拜訪棉被的故鄉台南將軍區，在「冠和棉業行」及「建興製棉廠」師傅帶領下，親自體驗手工棉被的魅力，透過參訪製作過程感受手工棉被的天然、溫暖的觸感，也在解說中瞭解手工棉被的人文歷史價值。

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關鍵字：傳統產業,無店面公會,電商,經濟部商業司

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