天花板播卡通、繪本講故事　哄乖乖打針護理師絞盡腦汁

▲▼有一群護理師，為了讓小朋友能夠乖乖躺好打針，絞盡腦汁想出許多妙招。（圖／新竹馬偕醫院提供，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹馬偕兒童病房有著一群十八般武藝樣樣會的護理師團隊！在兒童節前夕，他們改造診療空間送個小小朋友一份大禮物。因為看到小朋友生病，害怕打針進而抗拒治療。因此這一群護理師阿姨們絞盡腦汁，仿造小朋友自行拿著平板使用的樣子，索性將電視直接安裝到天花板，讓病童躺著就能看到電視、聽到聲音，更被裡面的卡通劇情吸引而忘記打針帶來的不適。且針對3至5歲無法乖乖躺著且喜歡聽故事的小朋友們，護理師又搖身一變成為說故事阿姨，搭配自製繪本以及醫療道具，讓小朋友了解打針、吊點滴才能讓身體盡快恢復健康。

36兒童病房護理長管珮如說，在治療床上讓小朋友躺著看電視，靈感出自每個拿3C產品讓小朋友乖乖打針治療的父母親。為了轉移病童焦點，透過卡通劇情以及聲光效果，常常讓小朋友忘卻治療的痛楚與害怕，因此嘗試改造診療床，將電視固定在天花板，配合觀看需求再設計遙控電燈，以方便護理人員作業。

另外針對活潑、無法乖乖躺著的小朋友，護理師也有法寶!由於搜尋坊間童書，沒有簡單、明瞭讓孩童了解治療疾病過程的繪本，即使有也稍微艱澀。因此兒童病房護理師提議自製繪本，透過專業醫療人員背景，用淺顯易懂的方式，讓小朋友了解醫師跟護理師一點都不可怕，且會協助小朋友盡快遠離病痛。

護理長管珮如說，我有一群很厲害的護理師夥伴！由護理師吳映厲構思好故事主軸、護理師胡雅惠使用小畫家軟體繪製張張可愛且顏色繽紛的圖片，最後再由護理師黃昱綺以童趣聲音講出生動內容。為了讓故事結局生動呈現在小朋友面前，護理師都會在小朋友手上畫下故事中的動物圖像，代表著陪伴以及治癒，也因為小朋友太愛出考題，如今每位護理人員都成為畫畫高手。如此的凝聚力以及創新力，讓醫病關係更和諧，也提升病患及家屬的心靈治療，減少住院帶來的不適感。