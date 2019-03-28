先探／AI製造生態鏈

歐洲各國經濟數據沒好轉、中國調降今年GDP預估只有6～6.5％，日本機械訂單年增率數據也都還處於下滑趨勢，但日本自動化設備股卻在今年一月間觸底反彈。經過兩個月的震盪，底部已經越來越明確，只等待基本面消息好轉後，股價將有機會進一步反彈，這對台廠AI自動化設備業者的後市營運有利。

【文／魏聖峰】

二○一六年下半年曾經引領日本股市走出一波多頭走勢的日本自動化設備類股，在去年初創新高後回檔。當時面臨美中貿易戰和外資陸續撤出中國市場的影響，影響到日本自動化設備產業在中國市場的營運表現。今年以來，在沒有利多加持下，具指標性的自動化設備股的股價已打出底部型態，暗示這產業有逐漸走出陰霾的可能。

海外市場是日本自動化設備產業的主要獲利來源，歐洲、中國和北美市場是日本自動化設備業者最重要的海外市場。電動車大廠特斯拉在兩年前完成的全自動化超級工廠，可以關燈二四小時不停地運作，工廠完成經過一段時間的運作與改善後，該超級工廠現在每周已經可以生產八千台電動車，是自動化智慧工廠的典範。現在主要工業國家的德國、日本和美國高喊的工業四．○計畫，基本上就是把過去的自動化設備透過ＡＩ智慧化，這部分很大的商機都被日本和德國企業所掌握。

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股價在一月間觸底

工業化四．○口號喊得響亮，但景氣總有高低起伏。日本自動化設備業者的前一波景氣高點出現在去年上半年，這些日本自動化設備類股的前波股價高點普遍發生在去年一月間。雖然去年下半年自動化產業的營收比去年同期大約滑落一～二％，但股價卻經歷一大段空頭走勢，直到今年一月間陸續見到波段最低點後反彈，經過兩個月的震盪，低點並沒有再出現，股價似乎逐漸走出空頭的陰霾。

從附表觀察，日本最大自動化設備股的發那科，今年以來股價上漲十四．七％，第二大廠的安川電機股價更上漲二七．五％。不僅如此，設備產業內最重要零件的滾珠、軸承和零件相關股的美蓓亞三美、日本精工、光洋精工和精工愛普生等指標股，今年以來的股價漲幅雖然沒有安川電機和發那科來得強勁，卻也都在一成上下，明顯脫離一月的低點。這樣的股價走勢，只能說市場已經不願意再殺低持股，而是等待未來可能的利多。

自動化設備股普遍腰斬

從去年初至今，全球股市震盪幅度很大，在榮景已現和金融市場價格震盪幅度很大下，這些日本自動化設備股在去年一月間普遍創下歷史新高。當時市場受到利多加持，激勵股價創新高的同時造成本益比太高。之後股價創新高後全面回檔，這一回檔股價動輒腰斬者很多，連日本最大自動化設備業者的發那科這波最大回檔幅度超過五二％，安川電機回檔幅度甚至超過六成。股價跌幅如此激烈，業者實際上營收回檔幅度卻沒那麼大，以至於近期的利空市場已經很難讓市場再砍一波，除非出現非預期性的大利空。（全文未完）

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