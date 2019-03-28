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台積電力拼翻紅、傳產撐盤　台股終場僅小跌6點節前成交量縮不足千億

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▲▼股市、投資、理財、證卷交易、股票（圖／記者黃克翔攝）
▲股市示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

記者劉姵呈／台北報導

台股正值公布財報旺季，但全球經濟數據不佳，金融股成殺盤重心、電子股氣勢低迷，台股今（28）日在台積電、大立光翻黑下，盤中跌至最低10,499.29點，終場台積電力拼翻紅、傳產股撐盤，集中市場加權指數小跌6.44點，收10,536.26點，跌幅0.06%，成交量大幅縮減僅新台幣886.8億元。

台股股王大立光（3008）下跌0.22%、報4635元；台積電（2330）開低走高，終場漲0.21%、報242元；鴻海（2317）也小跌0.14%、來到71.8元。金融股漲跌互見，國泰金（2882）走跌1.12%、富邦金（2881）翻紅小漲0.33%、開發金（2883）與上海商銀（5876）漲勢最強，上漲1%、0.95%。

大同集團成立至今逾百年，歷經史上最大虧損，旗下面板廠華映（2475）、太陽能廠綠能（3519）鉅額負債，大同與華映今天恢復交易，而大同（2371）盤中也跌逾4%，終場跌幅收斂至24.75元；華映跌至0.45元跌停板，還有超過22萬7,737張賣單高掛；綠能開盤也跌停，至2.18元，跌停價位委賣量高達3.4萬張。另轉投資半導體尚志（3579）因認列綠能巨額投資損失，今日開盤也打入跌停至4.13元，委賣量逾2075張。

請繼續往下閱讀...

反觀高殖利率與產業利多題材，讓水泥股續強，台泥（1101）以40.75元開盤，漲逾1.1%，收41元；嘉泥（1103）以14.9元開盤，漲幅最高逾3%，收15.30元，兩者更持續創波段高點。另外信大（1109）盤中股價漲幅超過1.42%，最高價來到14.4元。

法人表示，大盤上檔還有10660點至10700點沉重賣壓，目前追價趨於謹慎，所幸在充沛的資金作後盾下，逢低仍見低接買盤，不讓盤勢快速轉弱的意圖頗為明顯，預期短線盤整後還有續攻機會。

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關鍵字：收盤,台股,美股,亞股,加權指數,大盤,台積電,大同

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