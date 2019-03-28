油價恐連3漲！　下週汽、柴油估各調漲0.1元

▲依照油價公式及亞鄰最低價規則來估算，下周汽、柴油每公升各調漲0.1元。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

國際油價近期呈現上漲趨勢，帶動下週國內油價，依照油價公式及亞臨最低價規則來推算，汽、柴油每公升各調漲0.1元，中油92無鉛汽油將漲到每公升27.4元，95無鉛汽油28.9元，98無鉛汽油30.9元，超級柴油26.1元，不過實際油價變化，仍待中油31日中午公布。

隨著市場傳出沙烏地阿拉伯有意拉抬國際原油價格，加上委瑞內拉停電影響原油出口，迫使國際油價持續攀升，與油價相關的指標原油價格，截至3月27日每桶來到每桶67.12美元，比上週的67.57美元下跌0.45美元，另外本週新台幣兌美元匯率與上週相比，本週來到新台幣30.840兌1美元，比上週的30.825兌1美元，台幣略微貶值0.015元。

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依照浮動油價調整機制作業原則，預估下週汽油零售價格每公升約調漲0.7元、柴油價格每公升約調漲0.1元，不過受限「亞洲鄰國最低價」限制，推估下週汽油每公升調漲0.1元、柴油每公升調漲0.1元。

依油價公式且納入亞鄰競爭國最低價計算，預估中油92無鉛汽油將漲到每公升27.4元，95無鉛汽油28.9元，98無鉛汽油30.9元，超級柴油26.1元，但詳細實際油價變化，待中油週日中午12點公布。