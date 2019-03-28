iPhone退燒　蘋果前CEO：蘋果的下一件大事是醫療科技

▲蘋果已開始為進軍醫療科技領域做準備，如Apple Watch目前可檢測心電圖和跟蹤心率。（圖／翻攝自Apple官網）

財經中心／綜合報導

蘋果前執行長史考利（John Sculley）指出，蘋果下一個重要任務是發展醫療科技。

史考利周三（27）接受CNBC採訪時指出，感測器及演算法都變得更好、更智慧化，「我們可以期待在未來幾年內看到更多真正的創新，改變並不僅限於Apple Watch及AirPods這類的設備，還有醫療領域的訂閱服務，這將帶來令人難以置信的利潤，成為蘋果巨大的增長動力。」

請繼續往下閱讀...

史考利於1983年至1993年間擔任蘋果執行長，他認為不僅蘋果會從醫療科技中獲利，亞馬遜近期也為此做準備。

蘋果周一（26）推出了一系列新服務，包括Apple News+、Apple Card、Apple Arcade和Apple TV+，但分析師對此不以為然。高盛分析師霍爾（Rod Hall）說：「考慮到這些『其他服務』的影響力較小，我們預期此次發布會結束後，外界焦點將重新轉回iPhone銷售放緩方面。」

不過史考利卻認為，蘋果正在以一種有助於其業務轉型的方式來發展其iPhone業務，「目前iPhone有著令人難以置信的安裝基礎，你可以看到蘋果挺進其他相關服務領域，並融入蘋果的硬體生態系。」

「關於消費者可穿戴設備，我們仍處在一些至關重要的時期，」史考利補充，「這可能是蘋果成長幅度中最大的部分，健康訂閱服務領域可能帶來驚人的利潤。」事實上，蘋果已開始為進軍醫療科技領域做準備，如Apple Watch目前可檢測心電圖和跟蹤心率。

史考利表示，大家將看到真正的創新，包括非侵入性的血糖監測，以及獲得準確資料的能力，並能夠透過網路傳輸資料給醫生，「消費者信任他們的醫生。而以尊重隱私的方式採取這種做法是完全可行的，這正是蘋果的特色。」