米其林效益發威　君品打造宴會大平台吸客 「辦一場淡水河畔的遊輪婚禮！」

▲雲品國際旗下的君品collectionn以平台分潤的方式，擴大宴會產業鏈，圖為好拍市集攝影棚也能成為婚宴場地。（圖／雲品提供）

記者林淑慧／台北報導

伴著淡水河畔的夕陽餘暉，親友們齊聚在遊輪甲板上，見證新人互許終身，享受有米其林星星見證的飯店美食與服務，像這樣能兼顧獨特性與高品質服務的「非典型婚禮」，雲品旗下五星級酒店君品做得到。

為提供婚宴、工商活動的多元選擇，雲品國際創業界之先，宣布成立「君品Collection」平台，新增設館外13處據點，打造君品Collection宴會事業，也串連起外部的宴會產業鏈。

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▲雲品國際旗下的新品牌君品collection透過產業整合方式，讓婚宴場地有著更多元的選擇。（圖／雲品提供）

雲品國際總經理丁原偉表示，藉由旗下君品酒店以米其林三星主廚、專業的婚禮企劃和場域硬體規畫等資源，雲品國際以「共享經濟」、「分享利潤」概念出發，重新定義飯店的餐飲事業版圖；藉由與外部業主的合作，雲品餐飲業績可望提升二至三成。

這13處據點包括：四艘遊輪（樂浪遊艇俱樂部）、淡水好拍市集、南港Mak7 studio、八里 Ton Up Café、淡水石牆仔內、大稻埕稻舍、淡水豪邸「嘉蘆」、東北角大院「湛留」、宜蘭古堡Party餐廳與陽明山蒙馬特影像咖啡等。

▲擁有百年歷史的三合院古宅石牆仔內與君品酒店合作，激盪出不同型態的宴會體驗。（圖／雲品提供）

「透過宴會事業體系的平台，將有資產的供給方，和有需求的消費者串連起來，除了能引薦出更多產業相關業者，更讓消費者降低了時間與交易成本。」丁原偉說。

法人表示，近年飯店業時興輕資產的經營方針，雲品國際下透過宴會事業體系的平台串連供需雙方，讓君品酒店宴會事業成為新型態的「平台通路」，將是未來宴會產業開創另一高峰的最重要關鍵。